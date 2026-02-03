Martin McGuire est déjà à Winnipeg en prévision du dernier match des Canadiens de Montréal avant la pause des Jeux de Milan.
On écoute le descripteur des rencontres du Tricolore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le duel contre le Wild a montré certaines lacunes des Canadiens;
- Qu'est-ce que les Canadiens feraient en séries contre Tampa, Buffalo ou Detroit?
- Qu'est-ce que les Canadiens recherchent? «Un défenseur d'expérience qui peut remplacer Xhekaj et qui peut joueur avec Alexandre Carrier»
- «Quand le match est serré, Xhekaj arrête de jouer»
- «Samuel Blais au ballottage, je pense que l'on veut faire une place. Pour Laine?»
- Les représentants des Golden Knights et les Blues de St-Louis sont des abonnés aux matchs des Canadiens.