Les succès de Jakub Dobes

Qui aurait prévu trois victoires des Canadiens de Montréal avec Jakub Dobes dans le filet face aux Golden Knights de Las Vegas, l'Avalanche du Colorado et les Sabres de Buffalo?
Écoutez le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite se pencher sur le sujet en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Trois victoires pour Dobes contre trois équipes de premier plan,
- Jakub Dobes a présenté un pourcentage d'arrêts phénoménal de .947 durant cette séquence;
- Les Canadiens auront besoin de Samuel Montembeault après les Jeux olympiques
- La bagarre de gardiens lors du match en plein air à Tampa Bay;
- Les perspectives du Canadien avant la pause olympique contre le Wild et les Jets.