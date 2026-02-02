 Aller au contenu
Hockey
Les succès de Jakub Dobes

«Il est beaucoup plus en contrôle» -Stéphane Waite

par 98.5 Sports

0:00
8:31

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 février 2026 19:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«Il est beaucoup plus en contrôle» -Stéphane Waite
Un autre arrêt de Jakub Dobes. / PC/Christinne Muschi

Qui aurait prévu trois victoires des Canadiens de Montréal avec Jakub Dobes dans le filet face aux Golden Knights de Las Vegas, l'Avalanche du Colorado et les Sabres de Buffalo?

Écoutez le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite se pencher sur le sujet en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Trois victoires pour Dobes contre trois équipes de premier plan,
  • Jakub Dobes a présenté un pourcentage d'arrêts phénoménal de .947 durant cette séquence;
  • Les Canadiens auront besoin de Samuel Montembeault après les Jeux olympiques
  • La bagarre de gardiens lors du match en plein air à Tampa Bay;
  • Les perspectives du Canadien avant la pause olympique contre le Wild et les Jets.

Vous aimerez aussi

Martin McGuire au Minnesota: «On nous a conseillé de rester à l’hôtel»
La commission
Martin McGuire au Minnesota: «On nous a conseillé de rester à l’hôtel»
0:00
3:30
La fin de parcours inattendue de Barry Trotz
Le hockey des Canadiens
La fin de parcours inattendue de Barry Trotz
0:00
7:41

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Les Canadiens jouent-ils «sur la ligne»?
Rattrapage
Discipline
Les Canadiens jouent-ils «sur la ligne»?
«Voir le chandail des Nordiques au Centre Bell, ça m'a fait mal»-Olivier Primeau
Rattrapage
Ça sent la coupe
«Voir le chandail des Nordiques au Centre Bell, ça m'a fait mal»-Olivier Primeau
«Dobes est croche, mais il gagne. Montembeault l’est aussi, mais il perd»
Rattrapage
Avons-nous enfin notre gardien #1?
«Dobes est croche, mais il gagne. Montembeault l’est aussi, mais il perd»
«Les Canadiens n'ont pas besoin de joueurs de talents, on les a déjà»
Rattrapage
Hughes devrait-il bouger d'ici la date limite?
«Les Canadiens n'ont pas besoin de joueurs de talents, on les a déjà»
«Zachary Bolduc démontre des signes extrêmement encourageants» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Zachary Bolduc démontre des signes extrêmement encourageants» -Dany Dubé
«Je pense que plusieurs gros noms vont quitter le Liv» -Yoann Benson
Rattrapage
PGA et Liv Tour
«Je pense que plusieurs gros noms vont quitter le Liv» -Yoann Benson
«On est en train de monter des marches» -Antoine Roussel
Rattrapage
Les Canadiens s'améliorent par paliers
«On est en train de monter des marches» -Antoine Roussel
«C'était quelque chose qui était inévitable» -Stéphane Waite
Rattrapage
Congédiement d'Éric Raymond
«C'était quelque chose qui était inévitable» -Stéphane Waite
«Pour moi, c'est une belle opportunité» -Edouard Julien
Rattrapage
Edouard Julien passe des Twins aux Rockies
«Pour moi, c'est une belle opportunité» -Edouard Julien
«Toute ma famille va être là, en bas du parcours» -Mikaël Kingsbury
Rattrapage
Porte-drapeau du Canada à Milan
«Toute ma famille va être là, en bas du parcours» -Mikaël Kingsbury
«Peu importe le scénario, Fowler finit la saison à Montréal» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Peu importe le scénario, Fowler finit la saison à Montréal» -José Théodore
«La progression des gardiens n'est pas au niveau de celle de l'équipe»
Rattrapage
Le changement d'entraîneur des gardiens
«La progression des gardiens n'est pas au niveau de celle de l'équipe»
«C'est un bruit qu'on entendait courir» -Martin McGuire
Rattrapage
Congédiement d'Éric Raymond
«C'est un bruit qu'on entendait courir» -Martin McGuire
«Mario réussissait toujours à aller chercher l'aspect humain d'une histoire»
Rattrapage
Décès du journaliste Mario Brisebois (1953-2026)
«Mario réussissait toujours à aller chercher l'aspect humain d'une histoire»