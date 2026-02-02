Les succès de Jakub Dobes

Qui aurait prévu trois victoires des Canadiens de Montréal avec Jakub Dobes dans le filet face aux Golden Knights de Las Vegas, l'Avalanche du Colorado et les Sabres de Buffalo?

Écoutez le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite se pencher sur le sujet en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés