Hockey
De retour sur le 1er trio

Toute une opportunité à saisir pour Kirby Dach

par 98.5

0:00
17:32

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 février 2026 20:01

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Tony Marinaro
Tony Marinaro
Toute une opportunité à saisir pour Kirby Dach
Kirby Dach contre les Sabres. / AP/Jeffrey T. Barnes

Avec une rencontre à disputer avant la pause des Jeux de Milan, les Canadiens de Montréal ont déjà 70 points au classement.

Écoutez le commentateur et amateur de balado Tony Marinaro en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Canadiens sont compétitifs et ils connaissent du succès;
  • Tony Marinaro croit que les Canadiens vont tout faire pour acquérir un joueur avant la pause des transactions de mercredi;
  • Et il pense que c'est un défenseur droitier qui sera dans la mire du Tricolore;
  • Kirby Dach joue bien récemment et il y a toute une opportunité pour lui;
  • Bonne nouvelle pour Zachary Bolduc: il ne retournera pas à Laval;
  • Est-ce que la pause des Jeux de Milan sera bénéfique pour les Canadiens?

