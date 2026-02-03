De retour sur le 1er trio

Avec une rencontre à disputer avant la pause des Jeux de Milan, les Canadiens de Montréal ont déjà 70 points au classement.
Écoutez le commentateur et amateur de balado Tony Marinaro en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Canadiens sont compétitifs et ils connaissent du succès;
- Tony Marinaro croit que les Canadiens vont tout faire pour acquérir un joueur avant la pause des transactions de mercredi;
- Et il pense que c'est un défenseur droitier qui sera dans la mire du Tricolore;
- Kirby Dach joue bien récemment et il y a toute une opportunité pour lui;
- Bonne nouvelle pour Zachary Bolduc: il ne retournera pas à Laval;
- Est-ce que la pause des Jeux de Milan sera bénéfique pour les Canadiens?