Football
Il prend sa retraite du football

«Mon corps ne peut plus suivre» -Marc-Antoine Dequoy

par 98.5 Sports

le 3 février 2026 18:59

Mario Langlois
Jeremy Filosa
Marc-Antoine Dequoy. / PC/Christopher Katsarov

Marc-Antoine Dequoy, des Alouettes de Montréal, a annoncé qu'il prenait sa retraite du football professionnel.

Il a tenu un point de presse, mardi, devant des membres de l'organisation montréalaise, sa famille et les médias.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa, qui était sur place, nous parler du point de presse et de l'ambiance qui y régnait.

Malgré une offre bonifiée des Alouettes et une proposition d’une autre équipe, Dequoy a expliqué que des raisons physiques l’ont poussé à arrêter après 26 ans de carrière.

Il a souligné l’attachement profond à la fraternité de l’équipe et le travail de Dany Macciocia, Jason Moss et du nouveau propriétaire pour créer une ambiance familiale.

