Principal espoir au repêchage de la LNH

Gavin McKenna, le principal espoir au prochain repêchage des joueurs amateurs au repêchage de la Ligue nationale de hockey en juin, est accusé de voies de fait graves.

Écoutez Philippe Cantin et Mario Langlois discuter de cette nouvelle et d'autres sujets sportifs.

Le jeune joueur canadien fait face à quatre chefs d’accusation, dont un pour voies de fait graves. Il aurait fracturé la mâchoire d’une personne dont l’identité n’a pas été divulguée dans un bar en fin de semaine.

