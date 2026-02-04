 Aller au contenu
Sports
Principal espoir au repêchage de la LNH

Gavin McKenna accusé de voies de fait graves

par 98.5 Sports

0:00
7:11

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 février 2026 18:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Gavin McKenna accusé de voies de fait graves
Gavin McKenna lors du Championnat mondial de hockey junior, en décembre 2025. / PC/Christopher Katsarov

Gavin McKenna, le principal espoir au prochain repêchage des joueurs amateurs au repêchage de la Ligue nationale de hockey en juin, est accusé de voies de fait graves.

Écoutez Philippe Cantin et Mario Langlois discuter de cette nouvelle et d'autres sujets sportifs.

Le jeune joueur canadien fait face à quatre chefs d’accusation, dont un pour voies de fait graves. Il aurait fracturé la mâchoire d’une personne dont l’identité n’a pas été divulguée dans un bar en fin de semaine.

Les autres sujets discutés

  • Artemi Panarin est échangé des Rangers aux Kings;
  • Le planchiste canadien Mark McMorris s'est blessé lors de l'entraînement en Italie en vue des Jeux de Milan-Cortina;
  • Les Canadiens affrontent les Jets à Winnipeg;
  • Samuel Montembeault de retour devant le filet.

