Son corps ne pouvait plus suivre

Le maraudeur des Alouettes de Montréal Marc-Antoine Dequoy a annoncé sa retraite du football professionnel après cinq saisons avec l'équipe et une coupe Grey.

Il avait pourtant paraphé une nouvelle entente d'un an avec la formation montréalaise, mais, curieusement, il ne se sentait pas bien face à cette décision.

Écoutez Marc-Antoine Dequoy expliquer le cheminement de sa décision auprès de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Dequoy explique sa décision par l’incapacité physique à maintenir son niveau de jeu, malgré un contrat bonifié et le soutien de ses coéquipiers et de sa famille.

«C'est une dure nouvelle, annoncer sa retraite. Mais je vais être honnête, la vague d'amour que je reçois, que j'ai reçu, ça n'a aucun sens et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Ça m'aide beaucoup dans ce processus-là», dit-il.

Et il nous amène dans les coulisses de sa réflexion.