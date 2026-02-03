 Aller au contenu
Football
Son corps ne pouvait plus suivre

«J'avais trop de respect pour l'effort qu'on devait mettre» -Marc-Antoine Dequoy

le 3 février 2026

«J'avais trop de respect pour l'effort qu'on devait mettre» -Marc-Antoine Dequoy
Marc-Antoine Dequoy et Mario Langlois

Le maraudeur des Alouettes de Montréal Marc-Antoine Dequoy a annoncé sa retraite du football professionnel après cinq saisons avec l'équipe et une coupe Grey.

Il avait pourtant paraphé une nouvelle entente d'un an avec la formation montréalaise, mais, curieusement, il ne se sentait pas bien face à cette décision.

Écoutez Marc-Antoine Dequoy expliquer le cheminement de sa décision auprès de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Dequoy explique sa décision par l’incapacité physique à maintenir son niveau de jeu, malgré un contrat bonifié et le soutien de ses coéquipiers et de sa famille.

«C'est une dure nouvelle, annoncer sa retraite. Mais je vais être honnête, la vague d'amour que je reçois, que j'ai reçu, ça n'a aucun sens et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Ça m'aide beaucoup dans ce processus-là», dit-il.

Et il nous amène dans les coulisses de sa réflexion.

«J'ai pris la décision à... une heure et demie du matin, à peu près. Le dimanche, à 10 h, je dis oui à Danny (Maciocia) pour la signature. Puis après ça, je suis au téléphone avec mon agent, ma copine est à côté de moi et on parle et on dit 'Comment tu te sens?' Et puis, je ne me sens pas bien. Je ne comprends pas. J'ai encore cette petite voix-là, à l'intérieur de moi, qui dit 'non', puis j'essaie de comprendre c'est quoi la raison pourquoi je ne suis pas heureux. J'ai un contrat, un contrat qui a été bonifié, un contrat dont je suis content, qui me donne le goût de revenir, mais je n'ai pas le goût de revenir... C'est là qu'on a creusé et c'est là que la réalité est venue en pleine face, que j'avais devant moi, mais que je ne voulais pas voir, parce que je trouvais d'autres moyens: physiquement, je ne suis plus capable de jouer au football.»

Marc-Antoine Dequoy

Les autres sujets discutés

  • Si les Alouettes avaient gagné la coupe Grey en 2025, il aurait pris sa retraite;
  • Dequoy explique les impacts ressentis quand on joue au football;
  • Il avait commencé l'entraînement en vue de la saison 2026;
  • Dans le passé, Dequoy avait signé un contrat avec les Packers de Green Bay de la NFL;
  • Dequoy évoque ses meilleurs souvenirs, dont la victoire à la Coupe Grey en 2023;
  • «L'année 2023, c'est la saison avant que les blessures arrivent»;
  • Il admet qu'il aurait aimé jouer un peu plus longtemps;
  • Avec le recul, il est étonné de sa fameuse sortie après la victoire à la coupe Grey;
  • Il parle de son intérêt pour les médias sportifs;
  • Il évoque ses projets personnels, comme jouer au golf et voyager.

Marc-Antoine Dequoy: une retraite inattendue qui secoue les Alouettes
