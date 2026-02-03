DG de la sélection italienne de hockey

Danielle Sauvageau, la directrice générale de la Victoire de Montréal, a déjà remporté la médaille d'or aux Jeux de Salt Lake City avec l'équipe de hockey féminine du Canada.

Cette année, elle est aux Jeux de Milan à la tête de l’équipe italienne de hockey féminin en qualité de directrice générale de la sélection.

Écoutez Danièle Sauvageau, déjà rendue en Italie, parler de ses premiers jours sur place, des installations et du tournoi, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés