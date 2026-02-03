 Aller au contenu
Hockey
DG de la sélection italienne de hockey

«Ce sont des expériences extraordinaires» -Danièle Sauvageau

par 98.5 Sports

le 3 février 2026 20:58

Mario Langlois
Mario Langlois
Danièle Sauvageau
Danièle Sauvageau
Danièle Sauvageau / Cogeco Média

Danielle Sauvageau, la directrice générale de la Victoire de Montréal, a déjà remporté la médaille d'or aux Jeux de Salt Lake City avec l'équipe de hockey féminine du Canada.

Cette année, elle est aux Jeux de Milan à la tête de l’équipe italienne de hockey féminin en qualité de directrice générale de la sélection.

Écoutez Danièle Sauvageau, déjà rendue en Italie, parler de ses premiers jours sur place, des installations et du tournoi, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

  • Des installations temporaires étonnantes;
  • Elle n'est pas la seule à amener de l’expertise québécoise en Europe;
  • Danièle Sauvageau souligne l’évolution du hockey féminin en Italie grâce à la centralisation;
  • Elle compare les installations temporaires milanaises à celles du Québec, évoque l’investissement générationnel dans le sport,
  • Danièle Sauvageau explique comme elle a été approchée par l'Italie il y a plusieurs années;
  • Elle parle d'expériences extraordinaires, elle qui en sera à ses 11e Jeux;
  • Elle analyse les forces des équipes canadienne (Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens) et américaine, tout en mentionnant la Tchéquie, la Finlande, la Suisse et la Suède comme candidates au bronze.

