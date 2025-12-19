Enfin raccordée à Hydro-Québec

À l'occasion des Fêtes, Biz nous raconte la belle histoire du village de Kitcisakik en Abitibi. La municipalité vient d’être raccordée au réseau d’Hydro-Québec, après 50 ans de négociations.

L’eau potable en continu n’est toutefois toujours pas disponible dans ce village, qui fait partie des neuf communautés anishinaabe du Québec.

Écoutez la chronique du temps des Fêtes de Biz, vendredi, à l’émission Le Québec maintenant.