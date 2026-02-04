 Aller au contenu
Politique fédérale
Chambre des communes

La priorité du gouvernement Carney est d'adopter plusieurs projets de loi

le 4 février 2026 17:40

Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Le premier ministre du Canada, Mark Carney, poursuit ses rencontres avec les chefs de l'opposition à la Chambre des communes.

Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Mark Carney poursuit ses rencontres avec les chefs des partis d'opposition;
  • La priorité du gouvernement Carney est d'adopter plusieurs projets de loi lors de cette session parlementaire;
  • On aborde le voyage à Washington du député conservateur Jamil Jivani, ami du vice-président américain JD Vance, qui agit sans mandat officiel.

