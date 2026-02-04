Le premier ministre du Canada, Mark Carney, poursuit ses rencontres avec les chefs de l'opposition à la Chambre des communes.
Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Mark Carney poursuit ses rencontres avec les chefs des partis d'opposition;
- La priorité du gouvernement Carney est d'adopter plusieurs projets de loi lors de cette session parlementaire;
- On aborde le voyage à Washington du député conservateur Jamil Jivani, ami du vice-président américain JD Vance, qui agit sans mandat officiel.