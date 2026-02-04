Le projet de lien entre 3e Québec et Lévis provoque de la bisbille dans la course à la chefferie de la CAQ, alors que François Legault a affirmé que la candidate Christine Fréchette serait en faveur du projet.
La politicienne avait pourtant souligné qu'elle souhaitait réfléchir davantage avant de prendre position sur le sujet.
Écoutez Nathalie Normandeau en discuter lors de sa chronique politique, mercredi, au micro de Philippe Cantin.
«Sa déclaration m'a profondément déplu. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus ministre. Elle est candidate à la course à la chefferie. Et là, son premier ministre, qui avait promis de ne pas jouer à la belle-mère, vient lui dire: ben non fifille, c'est ça que tu vas dire, tu vas être d'accord avec le 3e lien. Je trouve ça insultant. Christine Fréchette doit être en furie.»