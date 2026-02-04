 Aller au contenu
Politique provinciale
Course à la chefferie de la CAQ

Legault affirme que Fréchette sera pour le 3e lien: «Je trouve ça insultant»

par 98.5

0:00
11:48

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 février 2026 17:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Legault affirme que Fréchette sera pour le 3e lien: «Je trouve ça insultant»
Le projet de troisième lien entre Québec et Lévis provoque de la bisbille dans la course à la chefferie de la CAQ. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le projet de lien entre 3e Québec et Lévis provoque de la bisbille dans la course à la chefferie de la CAQ, alors que François Legault a affirmé que la candidate Christine Fréchette serait en faveur du projet. 

La politicienne avait pourtant souligné qu'elle souhaitait réfléchir davantage avant de prendre position sur le sujet. 

Écoutez Nathalie Normandeau en discuter lors de sa chronique politique, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

«Sa déclaration m'a profondément déplu. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus ministre. Elle est candidate à la course à la chefferie. Et là, son premier ministre, qui avait promis de ne pas jouer à la belle-mère, vient lui dire: ben non fifille, c'est ça que tu vas dire, tu vas être d'accord avec le 3e lien. Je trouve ça insultant. Christine Fréchette doit être en furie.»

Nathalie Normandeau

