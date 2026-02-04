Le projet de lien entre 3e Québec et Lévis provoque de la bisbille dans la course à la chefferie de la CAQ, alors que François Legault a affirmé que la candidate Christine Fréchette serait en faveur du projet.

La politicienne avait pourtant souligné qu'elle souhaitait réfléchir davantage avant de prendre position sur le sujet.

