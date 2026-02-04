La mère de Savannah Guthrie, animatrice de l'émission Today, au réseau NBC, a disparu.
Disparition ou enlèvement?
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin parler de cette histoire au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Nancy Guthrie, âgée de 84 ans, mère de l'animatrice Savannah Guthrie de NBC a disparu;
- Les réseaux CBS et TMZ disent avoir reçu une lettre de rançon;
- Les révélations sur l’affaire Epstein impliquant Bill Gates, son ex-épouse Melinda French, Steve Tisch (Giants de New York), la royauté norvégienne et l'ex-prince Andrew sont boule de neige.
- Donald Trump souhaite nationaliser les élections américaines, soutenu par Steve Bannon, malgré l’opposition constitutionnelle.