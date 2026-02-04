 Aller au contenu
Le Québec pourrait-il perdre sa filière cuivre?

par 98.5

0:00
5:31

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 février 2026 18:07

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le Québec pourrait-il perdre sa filière cuivre?
À vos intérêts / Cogeco Média

Après avoir englouti des millions de dollars dans la filière batterie qui bat de l’aile et se laisser tenter par une filière aquaculture, il existe une filière cuivre méconnue, mais importante pour l’économie du Québec, qui pourrait disparaître si la Fonderie Horne ferme ses portes.  

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Selon elle, ce serait une grave erreur de laisser filer cette filière porteuse d’avenir.

Wal-Mart

Wal-Mart a franchi hier la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Devenue la dixième entreprise de ce club. Son positionnement de distributeurs de produits bon marché et aussi son virage technologique sont derrière l’ascension de ce géant.

