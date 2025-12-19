Casse-tête pour les parents

Les adolescents en pleine croissance peuvent représenter certains défis pour leurs parents, alors qu’ils semblent avoir un appétit sans limite.

Ce phénomène est normal. Lors de la puberté, les adolescents ont des besoins nutritionnels très élevés. Par contre, il est important de les guider vers une nourriture saine et équilibrée pour atteindre un sentiment de satiété.

Écoutez Martin Carli, animateur, enseignant, biochimiste et vulgarisateur, à ce sujet, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.