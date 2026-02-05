 Aller au contenu
Secteur automobile: nouvelle stratégie de Carney

«C'est bien accueilli, tout le monde attendait le retour d'une subvention»

le 5 février 2026 15:35

Philippe Cantin
Le gouvernement Carney a dévoilé jeudi sa nouvelle stratégie pour le secteur automobile. / Pengzphoto / La Presse canadienne

Le gouvernement Carney a dévoilé jeudi sa nouvelle stratégie pour le secteur automobile.

Celle-ci inclut notamment la réintroduction des rabais fédéraux pour l'achat de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et l'abandon des anciennes cibles de ventes de véhicules sans émission d'ici 2035.

Écoutez Germain Goyer, analyste automobile indépendant, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin. 

«Je pense que c'est une nouvelle qui est bien accueillie. Essentiellement, on réintègre une subvention fédérale, parce qu'il y en a déjà eu jusqu'en janvier l'année dernière. Tout l'été, tout le monde attendait. Les semaines, les mois ont passé et toujours rien. Et là, surprise, ce matin, on nous annonce le retour d'une subvention de 5 000 $. C'est considérable.»

Germain Goyer

