Secteur automobile: nouvelle stratégie de Carney

Le gouvernement Carney a dévoilé jeudi sa nouvelle stratégie pour le secteur automobile.

Celle-ci inclut notamment la réintroduction des rabais fédéraux pour l'achat de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et l'abandon des anciennes cibles de ventes de véhicules sans émission d'ici 2035.

Écoutez Germain Goyer, analyste automobile indépendant, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.