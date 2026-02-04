 Aller au contenu
Politique provinciale
Québec tente d'imposer un recul salarial de 5%

Sans contrat de travail depuis 3 ans: les paramédics veulent la parité salariale

par 98.5

0:00
10:23

Entendu dans

La commission

le 4 février 2026 14:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Sans contrat de travail depuis 3 ans: les paramédics veulent la parité salariale
Sans contrat de travail depuis 3 ans: les paramédics veulent la parité salariale / Pascal Huot / Adobe Stock

Le ministre Bernard Drainville a vivement réagi après qu'une ambulance a été renversée lors d'une manifestation de paramédicaux devant l'Assemblée nationale.

Pensant qu'il s'agissait d'un véhicule fonctionnel, le ministre a dénoncé un geste «inacceptable», bien que le syndicat précise qu'il s'agissait d'une carcasse achetée chez un ferrailleur.

Écoutez Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau.

Au-delà de l'éclat visuel de la manifestation, les paramédicaux de la CSN, sans convention collective depuis trois ans, réclament une parité salariale avec d'autres corps d'emploi du secteur public, comme les infirmières auxiliaires.

Jean Gagnon explique que l'offre actuelle du gouvernement traîne en longueur en raison d'un recul salarial de 5% que Québec tente d'imposer, un écart qui s'est creusé depuis 2019.

«C'est la première fois qu'on a un gouvernement qui agit de la sorte [...] de commencer avec un recul salarial, parce que là, il faut comprendre que le cœur de la négociation, c'est le salaire des paramédics.»

Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN

Vous aimerez aussi

Cure minceur forcée pour l’hôpital Maisonneuve-Rosemont?
La commission
Cure minceur forcée pour l’hôpital Maisonneuve-Rosemont?
0:00
7:59
Réforme de la santé: le projet de loi 19 sous la loupe
La commission
Réforme de la santé: le projet de loi 19 sous la loupe
0:00
7:51

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
À l'approche des Jeux de Milan et du Super Bowl
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
À l'approche des Jeux de Milan et du Super Bowl
«C'est énorme le poids que ça va avoir ce dimanche»
Rattrapage
Performance à venir de Bad Bunny au Super Bowl
«C'est énorme le poids que ça va avoir ce dimanche»
Les voitures électriques, c'est fini pour Richard Courchesne!
Rattrapage
Après une mésaventure dans le parc des Laurentides
Les voitures électriques, c'est fini pour Richard Courchesne!
«On paye cher pour quelque chose qui marche mal» -Christine Normandin
Rattrapage
Logiciel pour gérer les pensions de vieillesse
«On paye cher pour quelque chose qui marche mal» -Christine Normandin
Arguments de Marwah Rizqy: Geneviève Hinse contre-attaque
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Arguments de Marwah Rizqy: Geneviève Hinse contre-attaque
ICE à Minneapolis: un petit recul de Trump devant la pression
Rattrapage
Mécontentement croissant de la population
ICE à Minneapolis: un petit recul de Trump devant la pression
Retirer la pension de vieillesse à ceux faisant plus de 100 000: une bonne idée?
Rattrapage
Suggestion de L’Association Génération Squeeze
Retirer la pension de vieillesse à ceux faisant plus de 100 000: une bonne idée?
Un dernier match pour le Tricolore avant les Jeux de Milan
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Un dernier match pour le Tricolore avant les Jeux de Milan
Plusieurs compagnies de déneigements victimes de messages frauduleux
Rattrapage
Leurs clients sont visés
Plusieurs compagnies de déneigements victimes de messages frauduleux
Immigration: le cri du cœur du maire de Trois-Rivières
Rattrapage
Il décolère pas
Immigration: le cri du cœur du maire de Trois-Rivières
Réforme de la santé: le projet de loi 19 sous la loupe
Rattrapage
Projet visant à améliorer l'accès aux soins
Réforme de la santé: le projet de loi 19 sous la loupe
Cure minceur forcée pour l’hôpital Maisonneuve-Rosemont?
Rattrapage
Le gouvernement voudrait sabrer dans les dépenses
Cure minceur forcée pour l’hôpital Maisonneuve-Rosemont?
Troisième lien: la fin de l’harmonie de façade à la CAQ?
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Troisième lien: la fin de l’harmonie de façade à la CAQ?
Office des transports du Canada: près de trois ans pour traiter les plaintes
Rattrapage
Remboursement
Office des transports du Canada: près de trois ans pour traiter les plaintes