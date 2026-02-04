Québec tente d'imposer un recul salarial de 5%

Le ministre Bernard Drainville a vivement réagi après qu'une ambulance a été renversée lors d'une manifestation de paramédicaux devant l'Assemblée nationale.

Pensant qu'il s'agissait d'un véhicule fonctionnel, le ministre a dénoncé un geste «inacceptable», bien que le syndicat précise qu'il s'agissait d'une carcasse achetée chez un ferrailleur.

Écoutez Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau.

Au-delà de l'éclat visuel de la manifestation, les paramédicaux de la CSN, sans convention collective depuis trois ans, réclament une parité salariale avec d'autres corps d'emploi du secteur public, comme les infirmières auxiliaires.

Jean Gagnon explique que l'offre actuelle du gouvernement traîne en longueur en raison d'un recul salarial de 5% que Québec tente d'imposer, un écart qui s'est creusé depuis 2019.