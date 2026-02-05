Contrats pour la réparation des nids-de-poule

Alors que les rues de Montréal sont dans un état pitoyable, on apprend qu'un contrat avec une firme privée chargée de réparer la chaussée n'a pas été renouvelé le 31 décembre dernier. Cette information a été révélée lundi dernier par le chroniqueur Marc Brière, sur les ondes du 98.5.
L'absence de ce contrat est l'un des facteurs expliquant les difficultés que connaît l'administration Ferrada Martinez (ou l'administration municipale) dans l'entretien de la chaussée. Selon Luc Ferrandez, la décision de ne pas renouveler ce contrat n'était pas nécessairement une mauvaise idée au départ.
Or, les conditions climatiques sont venues gâcher la partie.
Écoutez les explications de Luc Ferrandez, jeudi, à l’émission La Commission.
« Les prix étaient trop élevés. Là, ils ont dit : "Aïe ! Vous, mes petits, vous avez pris l'habitude de piger dans l'assiette avec l'administration précédente". (...) Mais la Ville s'est fait berner par la météo. Elle se retrouve dans une mauvaise posture et a plus que jamais besoin du privé. L'idée n'était pas mauvaise au départ, mais ils se sont fait avoir par le climat. »
Autres sujets abordés:
-
Les Allemands ont trouvé une méthode efficace pour réparer rapidement les chaussées endommagées.
-
Le ministre Jean-François Roberge a confirmé, jeudi avant-midi, que Québec invitera tous les travailleurs étrangers du réseau de la santé à postuler au nouveau programme mis en place après l’abolition du Programme de l’expérience québécoise (PEQ).