Contrats pour la réparation des nids-de-poule

Alors que les rues de Montréal sont dans un état pitoyable, on apprend qu'un contrat avec une firme privée chargée de réparer la chaussée n'a pas été renouvelé le 31 décembre dernier. Cette information a été révélée lundi dernier par le chroniqueur Marc Brière, sur les ondes du 98.5.

L'absence de ce contrat est l'un des facteurs expliquant les difficultés que connaît l'administration Ferrada Martinez (ou l'administration municipale) dans l'entretien de la chaussée. Selon Luc Ferrandez, la décision de ne pas renouveler ce contrat n'était pas nécessairement une mauvaise idée au départ.

Or, les conditions climatiques sont venues gâcher la partie.

