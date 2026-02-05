Ils pourront postuler dans le nouveau programme

Les travailleurs étrangers du réseau de la santé pourront postuler dans le nouveau programme en immigration et leur dossier sera prioritaire.
C'est ce qu'a promis le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, jeudi. Il répondait ainsi aux craintes du milieu face à la fin du Programme de l'expérience québécoise (PEQ).
Les établissements en santé craignaient de perdre jusqu'à 6 300 employés qui n'ont pas la résidence permanente.
Ce changement est accueilli avec soulagement dans le milieu.
«Pour nous, c'est inconcevable de rompre une promesse de la sorte alors que ces travailleurs dans le réseau de la santé font partie des équipes soignantes, sont à même de donner des soins directs à la population et on est toujours dans une situation fragile et précaire dans le réseau de la santé publique. On ne pouvait pas se passer de ces travailleurs-là qui sont essentiels.»