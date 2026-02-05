Ils pourront postuler dans le nouveau programme

Les travailleurs étrangers du réseau de la santé pourront postuler dans le nouveau programme en immigration et leur dossier sera prioritaire.

C'est ce qu'a promis le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, jeudi. Il répondait ainsi aux craintes du milieu face à la fin du Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

Les établissements en santé craignaient de perdre jusqu'à 6 300 employés qui n'ont pas la résidence permanente.

Ce changement est accueilli avec soulagement dans le milieu.

Écoutez la réaction de Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, à l'émission La commission.