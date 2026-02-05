 Aller au contenu
Politique provinciale
Ils pourront postuler dans le nouveau programme

Travailleurs étrangers en santé: «Ils sont essentiels»

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 5 février 2026 12:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Travailleurs étrangers en santé: «Ils sont essentiels»
Les travailleurs étrangers du réseau de la santé pourront postuler dans le nouveau programme en immigration et leur dossier sera prioritaire. / Adobe Stock

Les travailleurs étrangers du réseau de la santé pourront postuler dans le nouveau programme en immigration et leur dossier sera prioritaire.

C'est ce qu'a promis le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, jeudi. Il répondait ainsi aux craintes du milieu face à la fin du Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

Les établissements en santé craignaient de perdre jusqu'à 6 300 employés qui n'ont pas la résidence permanente.

Ce changement est accueilli avec soulagement dans le milieu.

Écoutez la réaction de Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, à l'émission La commission

«Pour nous, c'est inconcevable de rompre une promesse de la sorte alors que ces travailleurs dans le réseau de la santé font partie des équipes soignantes, sont à même de donner des soins directs à la population et on est toujours dans une situation fragile et précaire dans le réseau de la santé publique. On ne pouvait pas se passer de ces travailleurs-là qui sont essentiels.»

Julie Bouchard



