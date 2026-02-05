L'influenceuse Kylie Jenner a récemment fait la promotion d'un gel coupe-faim, affirmant avoir perdu trois kilos en cinq jours à peine grâce à cette méthode, souligne jeudi un article de La Presse.
Mais faudrait-il plutôt mettre de côté tous ces remèdes miracles pour perdre du poids, et plutôt se tourner vers des soins psychologiques, pour changer sa perception de son image corporelle?
C'est la question que se posent les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à La commission.
Écoutez la Dre Léonie Lemire-Théberge, psychologue spécialisée dans l’image corporelle, accompagner la discussion.
«C'est comme s'il y a deux mouvements. Il y a un mouvement pour l'acceptation de soi et il y a un mouvement réseaux sociaux sur l'omniprésence des chirurgies, des filtres, des photos parfaites. Je pense que tout est dans le regard de la personne qui regarde. Et il y en a de belles femmes rondes qui s'aiment. Mais 100 % d'acceptation de notre corps, ça n'existe pas. Mais si les standards de beauté deviennent plus variés, c'est sûr que c'est plus facile de se sentir beau et belle dans ses yeux et celui des autres.»