 Aller au contenu
Société
Image corporelle

Perte de poids: et si la solution passait par des soins psychologiques?

par 98.5

0:00
19:27

Entendu dans

La commission

le 5 février 2026 14:57

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Perte de poids: et si la solution passait par des soins psychologiques?
L'influenceuse Kylie Jenner a récemment fait la promotion d'un gel coupe-faim, affirmant avoir perdu trois kilos en cinq jours à peine grâce à cette méthode, souligne jeudi un article de La Presse. / Kawee / Adobe Stock

L'influenceuse Kylie Jenner a récemment fait la promotion d'un gel coupe-faim, affirmant avoir perdu trois kilos en cinq jours à peine grâce à cette méthode, souligne jeudi un article de La Presse.

Mais faudrait-il plutôt mettre de côté tous ces remèdes miracles pour perdre du poids, et plutôt se tourner vers des soins psychologiques, pour changer sa perception de son image corporelle?

C'est la question que se posent les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à La commission. 

Écoutez la Dre Léonie Lemire-Théberge, psychologue spécialisée dans l’image corporelle, accompagner la discussion.

«C'est comme s'il y a deux mouvements. Il y a un mouvement pour l'acceptation de soi et il y a un mouvement réseaux sociaux sur l'omniprésence des chirurgies, des filtres, des photos parfaites. Je pense que tout est dans le regard de la personne qui regarde. Et il y en a de belles femmes rondes qui s'aiment. Mais 100 % d'acceptation de notre corps, ça n'existe pas. Mais si les standards de beauté deviennent plus variés, c'est sûr que c'est plus facile de se sentir beau et belle dans ses yeux et celui des autres.»

Dre Léonie Lemire-Théberge

Vous aimerez aussi

Un nouvel outil pour aider à prévenir la détresse psychologique
La commission
Un nouvel outil pour aider à prévenir la détresse psychologique
0:00
11:45
Michel Jean: l'auteur innu qui a ouvert les yeux à ses lecteurs
L'effet Lavallée
Michel Jean: l'auteur innu qui a ouvert les yeux à ses lecteurs
0:00
40:11

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Iguanes qui tombent des arbres en Floride : «On en a ramassé 5000 cette semaine»
Rattrapage
Temps froids
Iguanes qui tombent des arbres en Floride : «On en a ramassé 5000 cette semaine»
Un nouvel outil pour aider à prévenir la détresse psychologique
Rattrapage
MesOutils.ca
Un nouvel outil pour aider à prévenir la détresse psychologique
La médaille d'or au Jeux de Milan vaut 2 300 $ US
Rattrapage
Rafales de nouvelles
La médaille d'or au Jeux de Milan vaut 2 300 $ US
Un chat kidnappé et abandonné par un voisin mécontent
Rattrapage
Il a été condamné à payer 1 700$
Un chat kidnappé et abandonné par un voisin mécontent
Priorités des Québécois: les élus sont-ils déconnectés de la réalité?
Rattrapage
Sondage SOM-Le Soleil
Priorités des Québécois: les élus sont-ils déconnectés de la réalité?
«Veux-tu faire de Rouyn-Noranda un deuxième Murdochville ?» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Le gouvernement doit-il sauver la fonderie Horne?
«Veux-tu faire de Rouyn-Noranda un deuxième Murdochville ?» -Nathalie Normandeau
Navires américains à Port-au-Prince: «Il y a probablement une visée politique»
Rattrapage
Fin du mandat du Conseil de transition en Haïti
Navires américains à Port-au-Prince: «Il y a probablement une visée politique»
Travailleurs étrangers en santé: «Ils sont essentiels»
Rattrapage
Ils pourront postuler dans le nouveau programme
Travailleurs étrangers en santé: «Ils sont essentiels»
Subvention à l'achat d'un VE: «On veut de la stabilité, de la prévisibilité»
Rattrapage
Nouvelle stratégie fédérale
Subvention à l'achat d'un VE: «On veut de la stabilité, de la prévisibilité»
Tracé du TGV: Mascouche et Terrebonne craignent un «deuxième Mirabel»
Rattrapage
Alto
Tracé du TGV: Mascouche et Terrebonne craignent un «deuxième Mirabel»
«L'idée n'était pas mauvaise, mais il se sont fait avoir» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Contrats pour la réparation des nids-de-poule
«L'idée n'était pas mauvaise, mais il se sont fait avoir» -Luc Ferrandez
À l'approche des Jeux de Milan et du Super Bowl
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
À l'approche des Jeux de Milan et du Super Bowl
«C'est énorme le poids que ça va avoir ce dimanche»
Rattrapage
Performance à venir de Bad Bunny au Super Bowl
«C'est énorme le poids que ça va avoir ce dimanche»
Sans contrat de travail depuis 3 ans: les paramédics veulent la parité salariale
Rattrapage
Québec tente d'imposer un recul salarial de 5%
Sans contrat de travail depuis 3 ans: les paramédics veulent la parité salariale