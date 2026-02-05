L'influenceuse Kylie Jenner a récemment fait la promotion d'un gel coupe-faim, affirmant avoir perdu trois kilos en cinq jours à peine grâce à cette méthode, souligne jeudi un article de La Presse.

Mais faudrait-il plutôt mettre de côté tous ces remèdes miracles pour perdre du poids, et plutôt se tourner vers des soins psychologiques, pour changer sa perception de son image corporelle?

C'est la question que se posent les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à La commission.

Écoutez la Dre Léonie Lemire-Théberge, psychologue spécialisée dans l’image corporelle, accompagner la discussion.