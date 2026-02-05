Dans le cadre de la Semaine de la prévention du suicide, un nouvel outil numérique a été lancé afin de prévenir la détresse psychologique.

Le réseau de la santé et le milieu communautaire ont uni leur force pour mettre en place cette initiative.

La plateforme MesOutils.ca a pour objectif d'aider à l'autogestion des symptômes de détresse psychologique et de briser l'isolement, un important facteur de risque.

Écoutez Hugo Fournier, PDG de l'Association québécoise de prévention du suicide, parler de cette initiative, jeudi, à l'émission La commission.