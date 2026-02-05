 Aller au contenu
Société
MesOutils.ca

Un nouvel outil pour aider à prévenir la détresse psychologique

par 98.5

0:00
11:45

Entendu dans

La commission

le 5 février 2026 14:46

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Un nouvel outil pour aider à prévenir la détresse psychologique
La commission / Cogeco Média

Dans le cadre de la Semaine de la prévention du suicide, un nouvel outil numérique a été lancé afin de prévenir la détresse psychologique.

Le réseau de la santé et le milieu communautaire ont uni leur force pour mettre en place cette initiative.

La plateforme MesOutils.ca a pour objectif d'aider à l'autogestion des symptômes de détresse psychologique et de briser l'isolement, un important facteur de risque.

Écoutez Hugo Fournier, PDG de l'Association québécoise de prévention du suicide, parler de cette initiative, jeudi, à l'émission La commission

«C'est pour permettre à la personne de mieux se comprendre, avoir un peu plus de pouvoir sur ce qu'elle vit et surtout augmenter la motivation à consulter. C'est difficile parfois quand la détresse s'installe, quand la souffrance et le désespoir sont là, de se dire qu'on va aller consulter.»

Hugo Fournier

Vous aimerez aussi

«Un panier de crabes»: Comment l'IA brouille les pistes du dossier Epstein?
Lagacé le matin
«Un panier de crabes»: Comment l'IA brouille les pistes du dossier Epstein?
0:00
5:03
Qu'est-ce que le «scromiting», ce trouble qui inquiète de plus en plus?
L'effet Lavallée
Qu'est-ce que le «scromiting», ce trouble qui inquiète de plus en plus?
0:00
13:03

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Perte de poids: et si la solution passait par des soins psychologiques?
Rattrapage
Image corporelle
Perte de poids: et si la solution passait par des soins psychologiques?
Iguanes qui tombent des arbres en Floride : «On en a ramassé 5000 cette semaine»
Rattrapage
Temps froids
Iguanes qui tombent des arbres en Floride : «On en a ramassé 5000 cette semaine»
La médaille d'or au Jeux de Milan vaut 2 300 $ US
Rattrapage
Rafales de nouvelles
La médaille d'or au Jeux de Milan vaut 2 300 $ US
Un chat kidnappé et abandonné par un voisin mécontent
Rattrapage
Il a été condamné à payer 1 700$
Un chat kidnappé et abandonné par un voisin mécontent
Priorités des Québécois: les élus sont-ils déconnectés de la réalité?
Rattrapage
Sondage SOM-Le Soleil
Priorités des Québécois: les élus sont-ils déconnectés de la réalité?
«Veux-tu faire de Rouyn-Noranda un deuxième Murdochville ?» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Le gouvernement doit-il sauver la fonderie Horne?
«Veux-tu faire de Rouyn-Noranda un deuxième Murdochville ?» -Nathalie Normandeau
Navires américains à Port-au-Prince: «Il y a probablement une visée politique»
Rattrapage
Fin du mandat du Conseil de transition en Haïti
Navires américains à Port-au-Prince: «Il y a probablement une visée politique»
Travailleurs étrangers en santé: «Ils sont essentiels»
Rattrapage
Ils pourront postuler dans le nouveau programme
Travailleurs étrangers en santé: «Ils sont essentiels»
Subvention à l'achat d'un VE: «On veut de la stabilité, de la prévisibilité»
Rattrapage
Nouvelle stratégie fédérale
Subvention à l'achat d'un VE: «On veut de la stabilité, de la prévisibilité»
Tracé du TGV: Mascouche et Terrebonne craignent un «deuxième Mirabel»
Rattrapage
Alto
Tracé du TGV: Mascouche et Terrebonne craignent un «deuxième Mirabel»
«L'idée n'était pas mauvaise, mais il se sont fait avoir» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Contrats pour la réparation des nids-de-poule
«L'idée n'était pas mauvaise, mais il se sont fait avoir» -Luc Ferrandez
À l'approche des Jeux de Milan et du Super Bowl
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
À l'approche des Jeux de Milan et du Super Bowl
«C'est énorme le poids que ça va avoir ce dimanche»
Rattrapage
Performance à venir de Bad Bunny au Super Bowl
«C'est énorme le poids que ça va avoir ce dimanche»
Sans contrat de travail depuis 3 ans: les paramédics veulent la parité salariale
Rattrapage
Québec tente d'imposer un recul salarial de 5%
Sans contrat de travail depuis 3 ans: les paramédics veulent la parité salariale