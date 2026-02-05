Les maires de Mascouche et de Terrebonne exigent des consultations publiques sur le tracé du futur TGV.
Ces élus de la Rive-Nord de Montréal craignent un « deuxième Mirabel », en référence à cet aéroport qui a nécessité l'expropriation de 1 700 familles dans les années 1970.
Écoutez à ce sujet Mathieu Traversy, maire de la ville de Terrebonne, jeudi à La commission.
«Il y a des questions légitimes de la part de la population auxquelles l'entreprise devra répondre lorsqu'on saura de façon un peu plus précise où elle veut aller. Sur le fond, avoir un train à grande vitesse sur le territoire québécois, c'est une bonne idée. Maintenant, c'est dans la forme que tout se joue, et c'est là-dessus qu'on travaille afin de diffuser l'information le plus en toute transparence.»