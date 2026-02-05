Les maires de Mascouche et de Terrebonne exigent des consultations publiques sur le tracé du futur TGV.

Ces élus de la Rive-Nord de Montréal craignent un « deuxième Mirabel », en référence à cet aéroport qui a nécessité l'expropriation de 1 700 familles dans les années 1970.

Écoutez à ce sujet Mathieu Traversy, maire de la ville de Terrebonne, jeudi à La commission.