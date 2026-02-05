Sondage SOM-Le Soleil

Des élections provinciales auront lieu en 2026 et les priorités des Québécois sont nombreuses, mais laquelle arrive en tête de liste?

La firme de sondage SOM, en collaboration avec Le Soleil, a pris le pouls de la population afin d'identifier les enjeux prioritaires.

C'est le coût de la vie qui revient le plus fréquemment alors qu'il faut partie du top 3 des priorités de 70% des répondants.

Le système de santé et l'accès au logement suivent. En bas de liste se retrouvent la lutte à l'itinérance, la laïcité de l'État et la souveraineté du Québec.

À la lumière de ces résultats, est-ce que les élus à l'Assemblée nationale sont déconnectés de la réalité des Québécois?

Écoutez Éric Lacroix, vice-président et chef de la stratégie d'affaires chez SOM, analyser les résultats du sondage à l'émission La commission.