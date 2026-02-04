Performance à venir de Bad Bunny au Super Bowl

C'est le chanteur Bad Bunny qui offrira une performance au spectacle annuel de la mi-temps du Super Bowl.
À quoi peut-on s'attendre, alors que pour des convictions politiques, l'artiste avait refusé de se produire aux États-Unis ?
Écoutez Caroline Paré, propriétaire et instructrice de l’école de danse Caroline Paré Danse Latine, en discuter mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ça va être phénoménal. D'abord avec ce contexte politique aux États-Unis et dans le monde aussi. Deuxièmement, il va chanter qu'en espagnol, il va sûrement avoir des collaborations grandioses. Ensuite, il va amener probablement des orchestres traditionnels de Porto Rico, qui sont très significatifs de la libération des Afro-Portoricains, des esclaves, donc de la dignité latino-américaine aussi. C'est énorme le poids que ça va avoir ce dimanche.»