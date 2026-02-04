Performance à venir de Bad Bunny au Super Bowl

C'est le chanteur Bad Bunny qui offrira une performance au spectacle annuel de la mi-temps du Super Bowl.

À quoi peut-on s'attendre, alors que pour des convictions politiques, l'artiste avait refusé de se produire aux États-Unis ?

Écoutez Caroline Paré, propriétaire et instructrice de l’école de danse Caroline Paré Danse Latine, en discuter mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.