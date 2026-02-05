Rafales de nouvelles

La médaille d'or des Jeux de Milan-Cortina est d'une valeur de 2 300 $ US, a révélé CNN jeudi.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez comparer la valeur des médailles des Jeux de Milan à ceux des autres Jeux.
