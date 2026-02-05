 Aller au contenu
Politique internationale
Fin du mandat du Conseil de transition en Haïti

Navires américains à Port-au-Prince: «Il y a probablement une visée politique»

le 5 février 2026 13:03

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Des navires de guerre américains ont été déployés cette semaine dans la baie de Port-au-Prince en Haïti. / La Presse Canadienne

Des navires de guerre américains ont été déployés cette semaine dans la baie de Port-au-Prince en Haïti.

Le pays est en proie depuis des années à de l'instabilité politique et à de la violence de la part des gangs.

Est-ce que l'arrivée de navires américains signifie une intervention imminente de la part des États-Unis? Faut dire que le mandat du Conseil de transition présidentielle, qui devait venir rétablir l'ordre dans le pays, se terminera le 7 février.

Écoutez Étienne Côté-Paluck, rédacteur en chef d'Haïti Magazine, discuter de la situation au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Tout le monde est un peu sur le qui-vive à Port-au-Prince. Dans les transitions politiques, il peut toujours y avoir des soubresauts dans les rues et autres. Tout le monde se demande ce qui se passe. [...] C'est pour montrer des dents, probablement, c'est ce que tout le monde suppose. Il y a une guerre politique qui se fait dans les plus hautes sphères du pays et les États-Unis ont vraiment mis leur pied à terre en appuyant une certaine faction des dirigeants qui veulent continuer à diriger le pays. Il y a probablement une visée politique derrière tout ça.»

Étienne Côté-Paluck

