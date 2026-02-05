Fin du mandat du Conseil de transition en Haïti

Des navires de guerre américains ont été déployés cette semaine dans la baie de Port-au-Prince en Haïti.

Le pays est en proie depuis des années à de l'instabilité politique et à de la violence de la part des gangs.

Est-ce que l'arrivée de navires américains signifie une intervention imminente de la part des États-Unis? Faut dire que le mandat du Conseil de transition présidentielle, qui devait venir rétablir l'ordre dans le pays, se terminera le 7 février.

Écoutez Étienne Côté-Paluck, rédacteur en chef d'Haïti Magazine, discuter de la situation au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.