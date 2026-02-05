 Aller au contenu
Subvention à l'achat d'un VE: «On veut de la stabilité, de la prévisibilité»

le 5 février 2026

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
L'achat d'un véhicule électrique ou hybride sera de nouveau subventionné au Canada. / La Presse Canadienne

L'achat d'un véhicule électrique ou hybride sera de nouveau subventionné au Canada. Le premier ministre Mark Carney a dévoilé jeudi matin la nouvelle stratégie fédérale pour l'industrie canadienne de l'automobile.

Ainsi, Ottawa offrira une subvention de 5 000$ sur le coût d'un nouveau véhicule électrique et de 2 500$ sur celui d'un véhicule hybride rechargeable.

Écoutez la réaction Ian Sam Yue Chi, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. 

«On vient re-propulser la demande avec un investissement massif dans l'infrastructure de recharge. Pour nous, c'est l'élément numéro un. Vient ensuite l'incitatif à l'achat qu'on trouve intéressant. Par contre, on dit attention: on veut de la stabilité dans le programme, de la prévisibilité. On ne veut pas de programme qui soit suspendu à tout bout de champ parce que ça, ça a un impact sur nos opérations.»

Ian Sam Yue Chi

Ian Sam Yue Chi appelle également le gouvernement du Québec à coordonner son programme avec celui du fédéral.

