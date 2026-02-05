L'achat d'un véhicule électrique ou hybride sera de nouveau subventionné au Canada. Le premier ministre Mark Carney a dévoilé jeudi matin la nouvelle stratégie fédérale pour l'industrie canadienne de l'automobile.

Ainsi, Ottawa offrira une subvention de 5 000$ sur le coût d'un nouveau véhicule électrique et de 2 500$ sur celui d'un véhicule hybride rechargeable.

Écoutez la réaction Ian Sam Yue Chi, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec.