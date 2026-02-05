Temps froids

Les résidents de la Floride sont présentement aux prises avec un problème bien incongru: des iguanes tombent littéralement des arbres!
Écoutez Marie Poupart, journaliste résidente de West Palm Beach qui gère la page Facebook La Floride de Marie, brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On en a ramassé 5000 cette semaine et on dit qu'il y en a de 1 million à 10 millions en Floride. Alors on a encore beaucoup de travail à faire. En fait, avec la température, quand il fait cinq degrés et moins, les iguanes deviennent paralysés. Ils ne sont plus capables de s'agripper aux arbres, alors ils tombent.»