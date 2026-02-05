 Aller au contenu
Justice et faits divers
Il a été condamné à payer 1 700$

Un chat kidnappé et abandonné par un voisin mécontent

le 5 février 2026 13:55

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Un chat kidnappé et abandonné par un voisin mécontent
Le chat allait faire ses besoins sur le terrain du voisin. / Adobe Stock

Histoire pour le moins particulière en Outaouais. Un homme a été condamné à payer près de 1 700$ à son voisin, puisqu'il a kidnappé le chat de ce dernier.

L'homme avait décidé de capturer le chat comme il était tanné qu'il fasse ses besoins sur son terrain. Il a finalement admis avoir kidnappé le chat.

L'animal, qui aurait été abandonné à 11 kilomètres de sa résidence, n'a jamais été retrouvé.

Est-il plus prudent de garder notre chat à l'intérieur? Comment empêcher qu'il aille faire ses besoins chez le voisin?

Écoutez Daniel Filion, président de Éduchateur, un groupe de spécialistes du comportement félin, à l'émission La commission

«Il n'y a pas de façon de faire autrement [pour empêcher qu'il fasse ses besoins chez le voisin]. C'est un comportement naturel. [...] Mais c'est un gros problème parce que la plupart des municipalités au Québec vont dire que le chat est la responsabilité de son propriétaire et la majorité des règlements municipaux spécifient que le chat n'a pas le droit de passer les limites de la propriété où il demeure. Évidemment, c'est impossible à faire respecter.»

Daniel Filion

