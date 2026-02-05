Il a été condamné à payer 1 700$

Histoire pour le moins particulière en Outaouais. Un homme a été condamné à payer près de 1 700$ à son voisin, puisqu'il a kidnappé le chat de ce dernier.

L'homme avait décidé de capturer le chat comme il était tanné qu'il fasse ses besoins sur son terrain. Il a finalement admis avoir kidnappé le chat.

L'animal, qui aurait été abandonné à 11 kilomètres de sa résidence, n'a jamais été retrouvé.

Est-il plus prudent de garder notre chat à l'intérieur? Comment empêcher qu'il aille faire ses besoins chez le voisin?

Écoutez Daniel Filion, président de Éduchateur, un groupe de spécialistes du comportement félin, à l'émission La commission.