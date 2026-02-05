Le gouvernement doit-il sauver la fonderie Horne?

Glencore a fait savoir mardi qu’à défaut d’un accord avec le gouvernement de François Legault, elle abandonnerait ses projets d’investissement à la fonderie Horne de Rouyn-Noranda.

Le gouvernement doit-il tout faire pour sauver la fonderie, qui représente tout de même plus de mille emplois bien payés en Abitibi ? Les animateurs de La Commission sont aux antipodes sur la question.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattre de l’avenir de la fonderie Horne, jeudi, à La Commission.