En chaise roulante depuis lundi

Un bête accident a conduit le chroniqueur Frédéric Labelle à l'urgence lundi dernier. Résultat : il a passé la semaine en fauteuil roulant.

Écoutez-le raconter avec humour cette mésaventure qui lui a fait prendre conscience de la réalité des travailleurs dans les hôpitaux et des personnes qui composent quotidiennement avec des limitations physiques.