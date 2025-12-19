En chaise roulante depuis lundi

Un bête accident a conduit le chroniqueur Frédéric Labelle à l'urgence lundi dernier. Résultat : il a passé la semaine en fauteuil roulant.
Écoutez-le raconter avec humour cette mésaventure qui lui a fait prendre conscience de la réalité des travailleurs dans les hôpitaux et des personnes qui composent quotidiennement avec des limitations physiques.
«J'ai sauté une fois à pieds joints sur le plancher de mon salon et ça fait un pow monumental. Je suis tombé par terre. Bang! C'est niaiseux. Je ne suis pas fier de moi, mais je partage mon vécu pour vous conscientiser qu'un accident, c'est rarement intelligent. Les paramédics sont arrivés sans me juger. Un grand épais étendu par terre qui venait de faire une niaiserie. Ils ont été remarquables.»