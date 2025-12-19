 Aller au contenu
Humour
En chaise roulante depuis lundi

«Un accident, c'est rarement intelligent» -Frédéric Labelle

par 98.5

0:00
8:50

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 décembre 2025 10:13

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
«Un accident, c'est rarement intelligent» -Frédéric Labelle
Les humeurs de Fred / Cogeco Média

Un bête accident a conduit le chroniqueur Frédéric Labelle à l'urgence lundi dernier. Résultat : il a passé la semaine en fauteuil roulant. 

Écoutez-le raconter avec humour cette mésaventure qui lui a fait prendre conscience de la réalité des travailleurs dans les hôpitaux et des personnes qui composent quotidiennement avec des limitations physiques. 

«J'ai sauté une fois à pieds joints sur le plancher de mon salon et ça fait un pow monumental. Je suis tombé par terre. Bang! C'est niaiseux. Je ne suis pas fier de moi, mais je partage mon vécu pour vous conscientiser qu'un accident, c'est rarement intelligent. Les paramédics sont arrivés sans me juger. Un grand épais étendu par terre qui venait de faire une niaiserie. Ils ont été remarquables.»

Frédéric Labelle

