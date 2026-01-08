On se demandait comment les Canadiens de Montréal allaient réagir au retour d'un voyage de sept rencontres à l'étranger.

On a eu une réponse éclatante, mercredi soir, au terme d'une victoire sans appel de 4-1 contre les Flames de Calgary.

Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin parler de la situation des Canadiens de Montréal.

Les sujets discutés