Le chroniqueur Étienne Marcoux raconte le Noël où son père décida de troquer le sapin de Noël pour... une branche de bouleau. Une mode qui n'a pas fait long feu, mais qui aura marqué plusieurs enfants dans les années 90.

Écoutez le chroniqueur Étienne Marcoux raconter cette anecdote du temps des fêtes lors du segment Le bac à nouvelles.