 Aller au contenu
Humour
Le bac à nouvelles

Traumatisme de Noël: remplacer le sapin par une branche de bouleau

par 98.5

0:00
5:55

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 décembre 2025 10:13

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Étienne Marcoux
Étienne Marcoux
Traumatisme de Noël: remplacer le sapin par une branche de bouleau
Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux / Cogeco Média

Le chroniqueur Étienne Marcoux raconte le Noël où  son père décida de troquer le sapin de Noël pour... une branche de bouleau. Une mode qui n'a pas fait long feu, mais qui aura marqué plusieurs enfants dans les années 90.

Écoutez le chroniqueur Étienne Marcoux raconter cette anecdote du temps des fêtes lors du segment Le bac à nouvelles.

«Faut savoir qu'une branche de bouleau, le bout n'est pas blanc. Il l'a peinturé à la canette de peinture. Devant mes yeux, mes yeux meurtris. La canne de peinture blanche se vidait au même rythme que la magie des fêtes me quittait. Mon frère, ma sœur et moi, on regardait ça en se demandant si un jour on allait se relever de cette étape-là. La modernité n'avait plus de limites. Au lieu de mettre des boules, parce que ça ne tient pas dans un boulot, il accrochait des boucles de ruban rouge au scotch tape.»

Étienne Marcoux

Vous aimerez aussi

Spécial «Interdit» | L'énigme du vendredi 5 décembre
Lagacé le matin
Spécial «Interdit» | L'énigme du vendredi 5 décembre
0:00
4:01
«Un accident, c'est rarement intelligent» -Frédéric Labelle
Lagacé le matin
«Un accident, c'est rarement intelligent» -Frédéric Labelle
0:00
8:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Un accident, c'est rarement intelligent» -Frédéric Labelle
Rattrapage
En chaise roulante depuis lundi
«Un accident, c'est rarement intelligent» -Frédéric Labelle
«Le rapport à l'humour n'est pas le même en France»
Rattrapage
Fort succès à Paris
«Le rapport à l'humour n'est pas le même en France»
«Augmenter l'offre de services des médecins, c'est un mythe de Sisyphe»
Rattrapage
Coup de gueule
«Augmenter l'offre de services des médecins, c'est un mythe de Sisyphe»
Rock, jazz et rythmes cubains: les albums de Noël à découvrir
Rattrapage
Scène culturelle
Rock, jazz et rythmes cubains: les albums de Noël à découvrir
La tendance virale «Turn the Lights Off» explose sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Réseaux sociaux
La tendance virale «Turn the Lights Off» explose sur les réseaux sociaux
«Un musée presque pharaonique au coût de construction de 1 milliard de dollars»
Rattrapage
Visite du Grand Musée égyptien
«Un musée presque pharaonique au coût de construction de 1 milliard de dollars»
Stade olympique: une rénovation intérieure qui pourrait coûter 500 M$
Rattrapage
Une modernisation à un prix très élevé
Stade olympique: une rénovation intérieure qui pourrait coûter 500 M$
Aurons-nous droit à un Noël blanc?
Rattrapage
Pluie au cours des prochaines heures
Aurons-nous droit à un Noël blanc?
Possible erreur judiciaire: vers une libération de Daniel Jolivet
Rattrapage
Après 33 ans de prison
Possible erreur judiciaire: vers une libération de Daniel Jolivet
«C'est improbable qu'on assiste à la signature rapide d'un accord»
Rattrapage
Négociations Canada et États-Unis
«C'est improbable qu'on assiste à la signature rapide d'un accord»
Le chef intérimaire du PLQ nommé vendredi?
Rattrapage
Après la démission de Pablo Rodriguez
Le chef intérimaire du PLQ nommé vendredi?
500 épiceries gratuites: grand geste de bonté d'un courtier hypothécaire
Rattrapage
Temps des Fêtes
500 épiceries gratuites: grand geste de bonté d'un courtier hypothécaire
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du vendredi 19 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du vendredi 19 décembre
Les albums québécois incontournables de 2025
Rattrapage
Revue culturelle
Les albums québécois incontournables de 2025