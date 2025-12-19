Le chroniqueur Étienne Marcoux raconte le Noël où son père décida de troquer le sapin de Noël pour... une branche de bouleau. Une mode qui n'a pas fait long feu, mais qui aura marqué plusieurs enfants dans les années 90.
Écoutez le chroniqueur Étienne Marcoux raconter cette anecdote du temps des fêtes lors du segment Le bac à nouvelles.
«Faut savoir qu'une branche de bouleau, le bout n'est pas blanc. Il l'a peinturé à la canette de peinture. Devant mes yeux, mes yeux meurtris. La canne de peinture blanche se vidait au même rythme que la magie des fêtes me quittait. Mon frère, ma sœur et moi, on regardait ça en se demandant si un jour on allait se relever de cette étape-là. La modernité n'avait plus de limites. Au lieu de mettre des boules, parce que ça ne tient pas dans un boulot, il accrochait des boucles de ruban rouge au scotch tape.»