 Aller au contenu
Politique internationale
Nouvelle capitale fantôme

La Chine: partenaire incontournable des projets pharaoniques de l'Égypte

par 98.5

0:00
11:07

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 décembre 2025 08:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
La Chine: partenaire incontournable des projets pharaoniques de l'Égypte
La Chine, partenaire incontournable des projets pharaoniques de l'Égypte / Amr Nabil / The Associated Press

L'Égypte s'est lancée dans un projet de construction gigantesque et dispendieux: une nouvelle capitale administrative bâtie en plein désert, entre Le Caire et Suez.

Ce projet est un «éléphant blanc» selon le correspondant international et chroniqueur Jean-François Lépine, qui souligne l'ampleur et le coût de cette mégapole artificielle.

Actuellement, le centre-ville est construit avec des gratte-ciel et une immense avenue bordée par les nouveaux édifices gouvernementaux, mais tout est vide: il n'y a personne.

Écoutez Jean-François Lépine aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Ce que l'on sait dans tout ça, c'est que les Chinois sont parmi les principaux maîtres d'œuvre. On les voit partout. La Chine est la plus grande puissance manufacturière, mais surtout aussi, c'est les plus grandes entreprises de génie et de construction de la planète.»

Jean-François Lépine

La Chine offre ses services à des prix que les concurrents européens ou américains ne peuvent pas rivaliser, ce qui accroît l'endettement du pays. L'Égypte s'endette aussi auprès des pays du golfe Persique pour cette expansion qu'il juge trop grande et trop rapide.

Autres sujets traités:

  • Chili: L'élection à la présidence de José Antonio Kast, un politicien d'extrême droite, fils d'un ancien nazi, est un signe inquiétant de la montée de l'extrême droite dans le monde, comme on le voit en France et en Italie;
  • La démocratie mondiale traverse une crise de la confiance où de nombreux électeurs se méfient des élites politiques traditionnelles, ce qui est une réaction à leur sentiment de ne pas être écoutés;
  • Le nouveau Grand Musée égyptien du Caire, qui sera inauguré prochainement, est un outil politique pour l'Égypte pour exiger le rapatriement de ses antiquités dispersées à l'étranger.

Vous aimerez aussi

Trump crée une polémique avec un amalgame douteux sur l'immigration somalienne
Le Québec maintenant
Trump crée une polémique avec un amalgame douteux sur l'immigration somalienne
0:00
6:29
Cuba: «On se munit de chasse-moustiques et on peut quand même y aller»
La commission
Cuba: «On se munit de chasse-moustiques et on peut quand même y aller»
0:00
8:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Intelligence artificielle: êtes-vous capable de distinguer le vrai du faux?
Rattrapage
Entre les faits et la fiction
Intelligence artificielle: êtes-vous capable de distinguer le vrai du faux?
Manipulations d'études: «Une stratégie couramment utilisée» -Louis Robert
Rattrapage
L'herbicide Roundup au centre d'une controverse
Manipulations d'études: «Une stratégie couramment utilisée» -Louis Robert
«Ces jeunes sont à la recherche de quelque chose pour se sentir important»
Rattrapage
Mineurs recrutés par les groupes criminalisés
«Ces jeunes sont à la recherche de quelque chose pour se sentir important»
Au moins 15 morts et plus de 40 blessés sur la plage de Bondi, à Sydney
Rattrapage
Australie
Au moins 15 morts et plus de 40 blessés sur la plage de Bondi, à Sydney
Leur fils, Grégoire, est décédé: «Son livre, c'est ce qui nous tient en force»
Rattrapage
Les Mystérieux Toutous
Leur fils, Grégoire, est décédé: «Son livre, c'est ce qui nous tient en force»
«Faux rabais» et prix qui changent: méfiez-vous des tactiques des détaillants
Rattrapage
Pas toujours facile d'y voir clair
«Faux rabais» et prix qui changent: méfiez-vous des tactiques des détaillants
Gala des Dauphins: les prix 2025 de Jonathan Trudeau pour la CAQ
Rattrapage
Dernière semaine avant les Fêtes
Gala des Dauphins: les prix 2025 de Jonathan Trudeau pour la CAQ
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du lundi 15 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Bye bye 2025» | L'énigme du lundi 15 décembre
Tragédie à Sydney: un bilan qui aurait pu être plus lourd sans un geste héroïque
Rattrapage
Tour d'horizon de l'actualité
Tragédie à Sydney: un bilan qui aurait pu être plus lourd sans un geste héroïque
À la poursuite du Père Noël: un film français qui se démarque
Rattrapage
Une alternative aux productions américaines
À la poursuite du Père Noël: un film français qui se démarque
Vague de décès liés au froid: des victimes retrouvées sans vie
Rattrapage
Des dossiers qui s'accumulent
Vague de décès liés au froid: des victimes retrouvées sans vie
Le Tricolore a su se reprendre après son revers de la veille
Rattrapage
Victoire de 4 à 1 contre les Oilers
Le Tricolore a su se reprendre après son revers de la veille
Comment soulager le stress du temps des Fêtes?
Rattrapage
Les humeurs de Fred
Comment soulager le stress du temps des Fêtes?
Temps des fêtes: «Le Canadian Tire, c'est mon magasin de prédilection»
Rattrapage
Le bac à nouvelles
Temps des fêtes: «Le Canadian Tire, c'est mon magasin de prédilection»