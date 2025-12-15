Nouvelle capitale fantôme

L'Égypte s'est lancée dans un projet de construction gigantesque et dispendieux: une nouvelle capitale administrative bâtie en plein désert, entre Le Caire et Suez.
Ce projet est un «éléphant blanc» selon le correspondant international et chroniqueur Jean-François Lépine, qui souligne l'ampleur et le coût de cette mégapole artificielle.
Actuellement, le centre-ville est construit avec des gratte-ciel et une immense avenue bordée par les nouveaux édifices gouvernementaux, mais tout est vide: il n'y a personne.
«Ce que l'on sait dans tout ça, c'est que les Chinois sont parmi les principaux maîtres d'œuvre. On les voit partout. La Chine est la plus grande puissance manufacturière, mais surtout aussi, c'est les plus grandes entreprises de génie et de construction de la planète.»
La Chine offre ses services à des prix que les concurrents européens ou américains ne peuvent pas rivaliser, ce qui accroît l'endettement du pays. L'Égypte s'endette aussi auprès des pays du golfe Persique pour cette expansion qu'il juge trop grande et trop rapide.
Autres sujets traités:
- Chili: L'élection à la présidence de José Antonio Kast, un politicien d'extrême droite, fils d'un ancien nazi, est un signe inquiétant de la montée de l'extrême droite dans le monde, comme on le voit en France et en Italie;
- La démocratie mondiale traverse une crise de la confiance où de nombreux électeurs se méfient des élites politiques traditionnelles, ce qui est une réaction à leur sentiment de ne pas être écoutés;
- Le nouveau Grand Musée égyptien du Caire, qui sera inauguré prochainement, est un outil politique pour l'Égypte pour exiger le rapatriement de ses antiquités dispersées à l'étranger.