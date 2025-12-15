Nouvelle capitale fantôme

L'Égypte s'est lancée dans un projet de construction gigantesque et dispendieux: une nouvelle capitale administrative bâtie en plein désert, entre Le Caire et Suez.

Ce projet est un «éléphant blanc» selon le correspondant international et chroniqueur Jean-François Lépine, qui souligne l'ampleur et le coût de cette mégapole artificielle.

Actuellement, le centre-ville est construit avec des gratte-ciel et une immense avenue bordée par les nouveaux édifices gouvernementaux, mais tout est vide: il n'y a personne.

