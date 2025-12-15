Le pic de contamination plus tôt cette année

La grippe a frappé plus tôt cette année. La saison est en avance de quatre à cinq semaines par rapport aux chiffres de l’année dernière, si bien que les contaminations risquent d’atteindre un pic en plein temps des Fêtes.

Cette tendance se confirme dans d’autres pays dans le monde, en Asie et en Europe notamment, où l’on connaît aussi une contamination précoce.

Écoutez le docteur Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l’Hôpital général juif à Montréal, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Il se montre rassurant et rappelle que le vaccin contre la grippe peut réduire le risque de contracter le virus de moitié et que des traitements efficaces existent en cas de contamination.