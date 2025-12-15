À l'occasion de sa chronique lundi matin, Luc Ferrandez aborde le projet de 5000 logements sur le site du centre commercial des Galeries de la Capitale à Québec.

Si l'idée de réaménager des centres d'achats en difficulté est bonne, l'emplacement du projet, loin des services et dépendant de la voiture, soulève de sérieuses questions quant à la qualité de vie future des résidents.

Le chroniqueur met en garde contre une approche qui privilégie la construction rapide sans une réflexion urbaine approfondie.

