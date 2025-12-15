 Aller au contenu
Société
Projet de 5000 logements

Logements aux Galeries de la Capitale: «Un urbanisme à revoir» -Luc Ferrandez

Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique lundi matin, Luc Ferrandez aborde le projet de 5000 logements sur le site du centre commercial des Galeries de la Capitale à Québec.

Si l'idée de réaménager des centres d'achats en difficulté est bonne, l'emplacement du projet, loin des services et dépendant de la voiture, soulève de sérieuses questions quant à la qualité de vie future des résidents.

Le chroniqueur met en garde contre une approche qui privilégie la construction rapide sans une réflexion urbaine approfondie.

Écoutez Luc Ferrandez aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Il faut qu'on se pose les questions urbaines, pas qu'on laisse au promoteur le choix de faire des projets où il veut, quand il veut. Puis en plus, 5000 logements, c'est 7500 voitures.»

Luc Ferrandez

