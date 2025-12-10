Comportements déplacés à l'urgence

L'hôpital de Saint-Jérôme est pris d'assaut par de nombreux itinérants.

Selon ce que rapporte le Journal de Montréal, chaque nuit, entre 15 et 20 personnes souvent intoxiquées arrivent à l'urgence et bouleverse la quiétude de l'établissement.

Des gens consomment sur place de l'alcool, cocaïne, drogue dans l'Hôpital ou tout près de la salle d'attente.

Des employés et des patients craignent la présence de ces sans-abris.

Écoutez le directeur du programme santé mentale, dépendances et services psychosociaux généraux des adultes au CISSS des Laurentides, Louis Rousseau, mercredi.