Sa crédibilité mise à mal avant même le procès

Frédérick Silva, ancien tueur à gages lié au clan Rizzuto et aux Hells Angels, est devenu en 2022 le témoin repenti le mieux payé de l’histoire du Québec pour sa collaboration avec la police.

Ses révélations ont mené à l’arrestation de membres influents de la mafia, mais sa crédibilité est déjà contestée par les avocats de la Défense, et ce, avant même le début d'un premier procès découlant de sa collaboration avec l'État.

