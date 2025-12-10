 Aller au contenu
Justice et faits divers
Sa crédibilité mise à mal avant même le procès

Frédérick Silva, «le témoin spécial le mieux payé de l'histoire du Québec»

Lagacé le matin

le 10 décembre 2025 08:31

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédérick Silva, «le témoin spécial le mieux payé de l'histoire du Québec»
Frédérick Silva / Photo fournie par le SPVM à l'époque où il était recherché.

Frédérick Silva, ancien tueur à gages lié au clan Rizzuto et aux Hells Angels, est devenu en 2022 le témoin repenti le mieux payé de l’histoire du Québec pour sa collaboration avec la police. 

Ses révélations ont mené à l’arrestation de membres influents de la mafia, mais sa crédibilité est déjà contestée par les avocats de la Défense, et ce, avant même le début d'un premier procès découlant de sa collaboration avec l'État.

Écoutez Daniel Renaud, journaliste à La Presse, faire le point mercredi, à Lagacé le matin.

