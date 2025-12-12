Forcer les géants du numérique

Le projet de loi 109, adopté par l’Assemblée nationale du Québec, vise à renforcer la visibilité de la culture francophone sur les appareils numériques et les plateformes étrangères.

La loi exige l’accès facile aux contenus québécois, prévoit des amendes (15 000 $/jour) pour les contrevenants, et s’inspire de la législation australienne sur l’investissement local.

Écoutez le producteur et animateur Charles Lafortune réagir à l'émission Lagacé le matin animée par Catherine Brisson vendredi matin.