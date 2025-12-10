Sondage radio Numeris

Les résultats Numeris de l’automne 2025 réaffirment la force de frappe des stations de Cogeco Média et leur capacité à mobiliser un vaste public.
En rejoignant plus de 4 millions d’auditeurs chaque semaine, l'entreprise confirme sa position de plus grand radiodiffuseur de la métropole.
Le 98.5 est la station commerciale la plus écoutée à Montréal avec 15,9 % de parts de marché. Grâce à ses émissions diffusées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 traitant de l’actualité, des enjeux de société, des débats publics, cette station est une référence incontournable. Sa ligne éditoriale repose sur la crédibilité et la rigueur de l’information et des propos.
«Avec plus de 1,7 million d'auditeurs et malgré la forte concurrence, la station demeure un leader avec une portée qui est près du double et du triple des stations concurrentes. Les auditeurs choisissent massivement notre façon d’informer, de débattre et d’incarner leurs préoccupations au quotidien. Notre engagement est d'honorer cette confiance en demeurant leur référence.»
Domination des émissions sportives en soirée
D'autre part, Le hockey des Canadiens, Les amateurs de sports et Bonsoir les sportifs trônent au premier rang des émissions du soir dans la grande région de Montréal.
«Les émissions de sports du 98.5 continuent de se démarquer en offrant aux auditeurs des contenus pertinents grâce à une équipe d'animateurs chevronnés.»
Les leaders musicaux à Montréal
Rythme 105.7 conserve son titre de radio musicale numéro 1 à Montréal. Avec 13,6 % de parts de marché, la station brille grâce à ses émissions phares classées numéro 1, notamment Les filles du lunch, En mode week-end, ainsi que Rythme au travail.
De son côté, CKOI demeure la station musicale affichant la plus grande portée, rejoignant plus de 1,6 million d’auditeurs chaque semaine. Forte de 6,8 % de parts de marché, sa programmation axée sur l'humour et les hits continue de rassembler un large public fidèle.
«C'est un résultat extrêmement satisfaisant qui place nos deux marques au sommet d'un marché très compétitif. C'est un résultat qui nous inspire et qui établit une base solide pour nos ambitions futures.»
La station musicale du marché anglophone
The Beat confirme son leadership en rejoignant 1,4 million d’auditeurs hebdomadaires. Elle demeure la référence musicale incontournable à Montréal chez les anglophones, dominant ce créneau avec 17% de parts de marché.
Radio Circulation
Cet automne, Radio Circulation a rejoint près de 630 000 personnes. Ceci démontre toute la pertinence de ce service qui est en ondes depuis l'automne 2012 en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Une performance d'équipe qui témoigne d’un lien solide avec le public.
Une capacité unique à rassembler
Du 98.5 à CKOI, en passant par Radio Circulation, Rythme 105.7 et The Beat 92.5, les stations de Cogeco Média de la métropole démontrent une capacité unique à rassembler des audiences larges et diversifiées. Ces résultats mettent en lumière la pertinence des contenus proposés et la relation durable qui unit chaque station à son auditoire. Cogeco Média démontre une fois de plus sa capacité à offrir une expérience radio incomparable.