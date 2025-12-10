Sondage radio Numeris

Les résultats Numeris de l’automne 2025 réaffirment la force de frappe des stations de Cogeco Média et leur capacité à mobiliser un vaste public.

En rejoignant plus de 4 millions d’auditeurs chaque semaine, l'entreprise confirme sa position de plus grand radiodiffuseur de la métropole.

Le 98.5 est la station commerciale la plus écoutée à Montréal avec 15,9 % de parts de marché. Grâce à ses émissions diffusées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 traitant de l’actualité, des enjeux de société, des débats publics, cette station est une référence incontournable. Sa ligne éditoriale repose sur la crédibilité et la rigueur de l’information et des propos.