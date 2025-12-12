Annonce majeure

Disney a annoncé un investissement majeur d'un milliard de dollars en actions dans OpenAI, la maison mère de ChatGPT et Sora.

Disney sera le premier partenaire majeur de licence de contenu sur Sora, le modèle d'intelligence artificielle capable de générer des vidéos hyperréalistes à partir de simples textes.

Frédéric Lebel explique que cette entente est un «tournant dans le divertissement», permettant à Sora de générer de courtes vidéos intégrant les personnages et les univers de Disney.

