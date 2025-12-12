Les employés 2400 employés d'entretien de la STM font la grève des heures supplémentaires depuis jeudi, puisqu'ils ne sont toujours pas parvenus à une entente de principe avec l'employeur.
La grève se poursuivra jusqu'au 11 janvier si l'incapacité d'arriver à une entente persiste.
Écoutez Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal, faire le point sur la situation, vendredi, au micro de Catherine Brisson.
«C'est sûr qu'il y a un impact a une grève, mais celle-là ne devrait pas toucher la population. On espère que ça va réussir à faire bouger les choses quand même à la table de négociation et qu'on va être capables de régler notre situation. L'objectif, c'est de régler notre négociation, pas de faire des moyens de pression qui impactent le plus de personnes possible.»