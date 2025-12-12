Les employés 2400 employés d'entretien de la STM font la grève des heures supplémentaires depuis jeudi, puisqu'ils ne sont toujours pas parvenus à une entente de principe avec l'employeur.

La grève se poursuivra jusqu'au 11 janvier si l'incapacité d'arriver à une entente persiste.

Écoutez Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal, faire le point sur la situation, vendredi, au micro de Catherine Brisson.