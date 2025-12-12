Alors que le temps des fêtes approche à grands pas, le chroniqueur Étienne Marcoux a profité de sa chronique du vendredi à Lagacé le matin pour sonder les membres de l'équipe sur leurs habitudes et souvenirs liés à cette période de l'année.
Quel est leur magasin préféré pour le magasinage de Noël? Quel a été le cadeau le plus marquant qu'ils ont reçu?
Écoutez les résultats de ce petit sondage maison lors du segment Le bac à nouvelles.
«Le Canadian Tire, c'est mon magasin de prédilection. Il y a des rabais de 95 % à l'année. Ça, c'est du génie si tu réussis à semer la madame qui veut te rentrer une carte de crédit dans la gorge à l'entrée quand même. Mais le Canadian Tire, c'est la seule place où tu peux acheter un canot, de la litière, pis un service à thé.»