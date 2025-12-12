 Aller au contenu
Humour
Le bac à nouvelles

Temps des fêtes: «Le Canadian Tire, c'est mon magasin de prédilection»

par 98.5

0:00
7:31

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 décembre 2025 10:00

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Étienne Marcoux
Étienne Marcoux
Temps des fêtes: «Le Canadian Tire, c'est mon magasin de prédilection»
Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux / Cogeco Média

Alors que le temps des fêtes approche à grands pas, le chroniqueur Étienne Marcoux a profité de sa chronique du vendredi à Lagacé le matin pour sonder les membres de l'équipe sur leurs habitudes et souvenirs liés à cette période de l'année. 

Quel est leur magasin préféré pour le magasinage de Noël? Quel a été le cadeau le plus marquant qu'ils ont reçu? 

Écoutez les résultats de ce petit sondage maison lors du segment Le bac à nouvelles.

«Le Canadian Tire, c'est mon magasin de prédilection. Il y a des rabais de 95 % à l'année. Ça, c'est du génie si tu réussis à semer la madame qui veut te rentrer une carte de crédit dans la gorge à l'entrée quand même. Mais le Canadian Tire, c'est la seule place où tu peux acheter un canot, de la litière, pis un service à thé.»

Étienne Marcoux

Vous aimerez aussi

«Les partys de job, ça me stresse énormément»- Etienne Marcoux
Lagacé le matin
«Les partys de job, ça me stresse énormément»- Etienne Marcoux
0:00
6:27
«Je ne change pas, j'ai jamais voulu être à la mode» -Michel Barrette
Radio textos
«Je ne change pas, j'ai jamais voulu être à la mode» -Michel Barrette
0:00
43:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Comment soulager le stress du temps des Fêtes?
Rattrapage
Les humeurs de Fred
Comment soulager le stress du temps des Fêtes?
De la DPJ à la rue: manque de ressources, malgré les efforts de l'État
Rattrapage
Une réalité pour de nombreux jeunes à 18 ans
De la DPJ à la rue: manque de ressources, malgré les efforts de l'État
TGV Montréal-Ottawa: «Je me demande si c'est pas une bouteille à la mer»
Rattrapage
Projet complet évalué à 100 milliards $
TGV Montréal-Ottawa: «Je me demande si c'est pas une bouteille à la mer»
Face aux Rangers: «Je serais tenté de revenir avec Fowler»
Rattrapage
Hockey des Canadiens
Face aux Rangers: «Je serais tenté de revenir avec Fowler»
Disney investit 1 G$ dans OpenAI: «Un tournant dans le divertissement»
Rattrapage
Annonce majeure
Disney investit 1 G$ dans OpenAI: «Un tournant dans le divertissement»
À la frontière du continent: «C'est très haletant, dynamique et vivant»
Rattrapage
La série sur Apple TV
À la frontière du continent: «C'est très haletant, dynamique et vivant»
L'aide médicale à mourir à 26 ans: «Mon choix, c'est d'arrêter de souffrir»
Rattrapage
Une mère de famille n'en peut plus
L'aide médicale à mourir à 26 ans: «Mon choix, c'est d'arrêter de souffrir»
Incendie criminel dans Saint-Léonard: deux jeunes impliqués
Rattrapage
Chronique justice et faits divers
Incendie criminel dans Saint-Léonard: deux jeunes impliqués
«Ça démontre un inconfort avec le style de Pierre Poilievre»
Rattrapage
Le conservateur Michael Ma rejoint les libéraux
«Ça démontre un inconfort avec le style de Pierre Poilievre»
«La Chine, le plus grand exportateur de biens de consommation de la Planète»
Rattrapage
Record historique de surplus commercial
«La Chine, le plus grand exportateur de biens de consommation de la Planète»
«L'idée, c'est que vous puissiez facilement trouver le contenu québécois»
Rattrapage
Forcer les géants du numérique
«L'idée, c'est que vous puissiez facilement trouver le contenu québécois»
«Cette grève ne devrait pas toucher la population» -Bruno Jeannotte
Rattrapage
Jusqu'au 11 Janvier
«Cette grève ne devrait pas toucher la population» -Bruno Jeannotte
La famille de Nooran Rezayi a une «perte de confiance envers les institutions»
Rattrapage
Longueuil veut une enquête sur le SPAL
La famille de Nooran Rezayi a une «perte de confiance envers les institutions»
Hausse du prix des loyers: «C'est vraiment notable pour les locataires»
Rattrapage
Chronique économique
Hausse du prix des loyers: «C'est vraiment notable pour les locataires»