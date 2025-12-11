Premier gain de Fowler

Les Canadiens de Montréal l'ont emporté 4-2 face aux Penguins, jeudi, à Pittsburgh, avec l'aide du gardien recrue Jacob Fowler.

Écoutez l'analyse de Dany Dubé en compagnie de Jérémie Rainville au terme de cette victoire.

«Une excellente première impression, ça, c'est sûr, C'est un seul match. Mais quel match! Écoute, il a fait face à 16 tirs en désavantage numérique pour le Canadien», a noté l'analyste.

C'est un autre aspect du jeu du jeune gardien qui l'a toutefois renversé.

«Ce qui m'a ce qui m'a interpellé, c'est l'utilisation de la mitaine de Fowler. Les deux gardiens du Canadien, actuellement, s'il y a un élément technique qu'ils ne contrôlent pas, c'est les retours de lancers. Fowler a été très bon.