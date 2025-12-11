 Aller au contenu
Premier gain de Fowler

«Ce qui m'a interpellé, c'est l'utilisation de la mitaine» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

«Ce qui m'a interpellé, c'est l'utilisation de la mitaine» -Dany Dubé
Jacob Fowler effectue un arrêt de la mitaine. / Matt Freed/Pittsburgh Post-Gazette via AP

Les Canadiens de Montréal l'ont emporté 4-2 face aux Penguins, jeudi, à Pittsburgh, avec l'aide du gardien recrue Jacob Fowler.

Écoutez l'analyse de Dany Dubé en compagnie de Jérémie Rainville au terme de cette victoire.

«Une excellente première impression, ça, c'est sûr, C'est un seul match. Mais quel match! Écoute, il a fait face à 16 tirs en désavantage numérique pour le Canadien», a noté l'analyste.

C'est un autre aspect du jeu du jeune gardien qui l'a toutefois renversé.

«Ce qui m'a ce qui m'a interpellé, c'est l'utilisation de la mitaine de Fowler. Les deux gardiens du Canadien, actuellement, s'il y a un élément technique qu'ils ne contrôlent pas, c'est les retours de lancers. Fowler a été très bon.

«C'est un indicateur de la qualité: Un, de la lecture du jeu du gardien. Deux, de sa technique pour se déplacer. Et trois, son puck-trakking, soit, la capacité de trouver les corridors de tir au moment où il y a de la circulation devant lui.»

Dany Dubé

Montembeault et Dobes ont-ils de la difficulté à vivre avec les attentes?
Le hockey des Canadiens
Montembeault et Dobes ont-ils de la difficulté à vivre avec les attentes?
Jacob Fowler vu par son entraîneur et ses coéquipiers
Le hockey des Canadiens
Jacob Fowler vu par son entraîneur et ses coéquipiers
