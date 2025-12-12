La série sur Apple TV

La série À la frontière du continent, mettant en scène un écrasement d’avion qui transportait des détenus, est désormais entièrement disponible sur Apple TV.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp en discuter vendredi au micro de Catherine Brisson.
«Il y a plusieurs mystères à percer dans cette série de dix épisodes. Perso, je crois que ça entrait en huit épisodes. Des fois, il y a des moments de flottement, mais on a le temps de développer les personnages, leurs histoires. C'est très haletant. C'est dynamique, c'est vivant, il y a beaucoup de rebondissements.»