Une bonne idée de l'ancien premier ministre?

Jean Chrétien a refusé de témoigner sur l'accélération de 10 000 à 15 000 citoyennetés avant le référendum de 1995, une décision jugée non partisane par l'invité.

Par ailleurs, le Conseil national du Parti conservateur a adopté une règle permettant à 51 % des membres d'une circonscription de forcer un député à se présenter en investiture.

Cette mesure, à laquelle Pierre Poilievre était opposé, est vue comme une prise d'otage des élus par la base activiste, s'apparentant à la méthode Trump.

Enfin, le projet de loi C-9 sur les discours haineux est paralysé, à la suite d'un désaccord entre le ministre de la Justice et le Bureau du PM, soulignant une crise administrative et un manque d'alignement au sommet.

