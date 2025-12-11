Enquête de l’UPAC

La crise au Parti libéral s'intensifie, alors que l'Unité permanente anticorruption (UPAC) a officiellement décidé d'enquêter sur la formation politique. Face à la situation, plusieurs personnes demandent la démission du chef Pablo Rodriguez.

Doit-il quitter son poste?

Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal chez Aucoin Stratégie et communication, se pencher sur la question, jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay.