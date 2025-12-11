 Aller au contenu
Politique provinciale
Enquête de l’UPAC

Crise au PLQ: Pablo Rodriguez doit-il quitter?

par 98.5

0:00
25:30

Entendu dans

Radio textos

le 11 décembre 2025 10:44

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Crise au PLQ: Pablo Rodriguez doit-il quitter?
La crise au Parti libéral s'intensifie, alors que l'Unité anticorruption a officiellement décidé d'enquêter sur la formation politique / Christinne Muschi / La Presse canadienne

La crise au Parti libéral s'intensifie, alors que l'Unité permanente anticorruption (UPAC) a officiellement décidé d'enquêter sur la formation politique. Face à la situation, plusieurs personnes demandent la démission du chef Pablo Rodriguez.

Doit-il quitter son poste? 

Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal chez Aucoin Stratégie et communication, se pencher sur la question, jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Je pense qu'il est tôt pour parler de démission. Chaque fois qu'un politicien vit un moindrement gros revers, on se demande s'il va démissionner. Mais le problème de la stratégie de communication de Pablo Rodriguez, c'est que son message, ça demeure : je n'ai rien à me reprocher. J'ai l'impression que pour M.Rodriguez, ce n'est pas clair que ce n’est pas à propos de lui personnellement, c'est à propos de son leadership, c'est à propos de l'intégrité du parti, à propos de bien des choses.»

Louis Aucoin

Vous aimerez aussi

«Laver son linge sale en public n'est pas une façon de régler l'inquiétude»
La commission
«Laver son linge sale en public n'est pas une façon de régler l'inquiétude»
0:00
8:45
«C'est grave ce qui se passe, c'est un enjeu de santé publique!»
La commission
«C'est grave ce qui se passe, c'est un enjeu de santé publique!»
0:00
12:15

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«Ça va être bon, mais ce n’est pas la révolution» -Gaétan Barrette
Rattrapage
Entente de principe entre la CAQ et la FMOQ
«Ça va être bon, mais ce n’est pas la révolution» -Gaétan Barrette
«J'ai trouvé ça difficile, moi, être un enfant» -Mélanie Maynard
Rattrapage
Grande entrevue
«J'ai trouvé ça difficile, moi, être un enfant» -Mélanie Maynard
Pourquoi le Canada se prive-t-il d'autos électriques abordables?
Rattrapage
Consommation
Pourquoi le Canada se prive-t-il d'autos électriques abordables?
Jeunes en centres: «Ils sont tellement résilients» -Valérie Lebeuf
Rattrapage
Noël à la DPJ
Jeunes en centres: «Ils sont tellement résilients» -Valérie Lebeuf
Pour ou contre bloquer les réseaux sociaux aux moins de 16 ans?
Rattrapage
Débat
Pour ou contre bloquer les réseaux sociaux aux moins de 16 ans?
Adopter un animal pour combler la solitude: une solution efficace?
Rattrapage
Études sur le sujet
Adopter un animal pour combler la solitude: une solution efficace?
Les animatrices de Sex Oral donnent la parole à un pédophile
Rattrapage
Débat
Les animatrices de Sex Oral donnent la parole à un pédophile
«Béatrice Picard, c'est la vitalité, la force, la jeunesse éternelle»
Rattrapage
André Robitaille se souvient
«Béatrice Picard, c'est la vitalité, la force, la jeunesse éternelle»
Microbiome: 150 substances chimiques menacent votre santé intestinale
Rattrapage
Risques des aliments ultra-transformés
Microbiome: 150 substances chimiques menacent votre santé intestinale
Épier son partenaire en ligne: quand la curiosité mène au doute dans le couple
Rattrapage
Réseaux sociaux
Épier son partenaire en ligne: quand la curiosité mène au doute dans le couple
Est-ce que les données du marché immobilier ont une influence sur vous?
Rattrapage
Vente et achat
Est-ce que les données du marché immobilier ont une influence sur vous?
Prenez-vous le risque de rouler avec des pneus trop usés?
Rattrapage
Au moins un automobiliste sur quatre le fait
Prenez-vous le risque de rouler avec des pneus trop usés?
Est-ce que toute condition médicale mérite un traitement?
Rattrapage
Sujet tabou
Est-ce que toute condition médicale mérite un traitement?
«Des théories du complot qui ne sont plus si éloignées de la réalité militaire»
Rattrapage
Armes psychotroniques
«Des théories du complot qui ne sont plus si éloignées de la réalité militaire»