Enquête de l’UPAC

La crise au Parti libéral s'intensifie, alors que l'Unité permanente anticorruption (UPAC) a officiellement décidé d'enquêter sur la formation politique. Face à la situation, plusieurs personnes demandent la démission du chef Pablo Rodriguez.
Doit-il quitter son poste?
Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal chez Aucoin Stratégie et communication, se pencher sur la question, jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Je pense qu'il est tôt pour parler de démission. Chaque fois qu'un politicien vit un moindrement gros revers, on se demande s'il va démissionner. Mais le problème de la stratégie de communication de Pablo Rodriguez, c'est que son message, ça demeure : je n'ai rien à me reprocher. J'ai l'impression que pour M.Rodriguez, ce n'est pas clair que ce n’est pas à propos de lui personnellement, c'est à propos de son leadership, c'est à propos de l'intégrité du parti, à propos de bien des choses.»