Consommation

Le marché de l'automobile électrique en Europe regorge de modèles sous la barre des 40 000 $ qui pourraient être une solution pour les ménages québécois, mais qui demeurent inaccessibles ici en raison des normes de certification canadiennes.

Selon Benoît Charette, les lois de certification au Canada sont calquées sur celles des États-Unis, et non sur l'Europe.

Cette situation représente un obstacle financier majeur pour les constructeurs européens qui souhaiteraient amener des modèles uniquement pour le marché canadien.

Par exemple, Kia aurait estimé le coût de certification d'un seul modèle à 50 millions de dollars. Cette dépense ne peut être absorbée que si le véhicule est vendu en très grand volume, comme aux États-Unis.

