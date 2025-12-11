 Aller au contenu
Automobile
Consommation

Pourquoi le Canada se prive-t-il d'autos électriques abordables?

par 98.5

0:00
16:04

Entendu dans

Radio textos

le 11 décembre 2025 11:02

Avec

Benoit Charette
Benoit Charette
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Pourquoi le Canada se prive-t-il d'autos électriques abordables?
Benoit Charette / Cogeco Média

Le marché de l'automobile électrique en Europe regorge de modèles sous la barre des 40 000 $ qui pourraient être une solution pour les ménages québécois, mais qui demeurent inaccessibles ici en raison des normes de certification canadiennes. 

Selon Benoît Charette, les lois de certification au Canada sont calquées sur celles des États-Unis, et non sur l'Europe.

Cette situation représente un obstacle financier majeur pour les constructeurs européens qui souhaiteraient amener des modèles uniquement pour le marché canadien. 

Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile, rédacteur en chef de L’Annuel de l’automobile, dresser le portrait de la situation, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Par exemple, Kia aurait estimé le coût de certification d'un seul modèle à 50 millions de dollars. Cette dépense ne peut être absorbée que si le véhicule est vendu en très grand volume, comme aux États-Unis.

Autre sujet abordé

  • Palmarès des constructeurs automobiles: qui est le champion de la fiabilité?

