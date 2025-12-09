Au moins un automobiliste sur quatre le fait

Les pneus d’hiver sont maintenant obligatoires au Québec. CAA-Québec a d’ailleurs récemment effectué une activité d’observation qui a permis de constater que la majorité des automobilistes roulaient avec des voitures munies de pneus d’hiver.

Toutefois, un constat inquiétant s’impose: un automobiliste sur quatre arpentait les rues avec des pneus non sécuritaires ou dangereux.

Prenez-vous le risque de rouler avec des pneus trop usés? Est-ce que vos pneus ont déjà été à l’origine d’un accident?

Écoutez Carl Nadeau, animateur et expert en conduite chez Michelin, discuter avec Marie-Eve Tremblay à l’émission Radio Textos.