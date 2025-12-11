Les préposés sont à bout de souffle

Le président du Syndicat des employés du CHUM, Charles Ste-Marie, déplore la situation alarmante des préposés aux bénéficiaires du CHUM, où les compressions budgétaires ont dégradé les conditions de travail.

Les ratios de préposés par patient ont empiré, passant de 1:9 à 1:12, entraînant déshumanisation des soins, épuisement professionnel, arrêts de travail et manque de reconnaissance, sans amélioration salariale ni ratios normés dans les conventions collectives.

Écoutez Charles Ste-Marie, président du Syndicat des employés du CHUM, faire le point jeudi à La commission.