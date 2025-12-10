 Aller au contenu
Société
Débat

Les animatrices de Sex Oral donnent la parole à un pédophile

par 98.5

le 10 décembre 2025 10:56

Marie-Eve Tremblay
Les animatrices de Sex Oral donnent la parole à un pédophile
Le balado Sexe Oral a diffusé le témoignage d’un pédophile, encadré par la sexologue Anne-Marie Lavoie, suscitant un débat sur la parole donnée à ce sujet tabou. 

A-t-on fait une erreur en lui donnant la parole? 

Écoutez Jocelyne Robert, sexosophe et autrice, se prononcer sur le passage d'un pédophile à un balado, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Il faut qu'on rappelle que la pédophilie, c'est une déviation. Ne nous racontons pas d'histoires, c'est important de le dire. Et ce n'est pas que je veux souligner que c'est une déviation et que c'est épouvantable, mais c'en est une. Une sexualité qui s'exerce au détriment d'une autre personne.»

Jocelyne Robert

