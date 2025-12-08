Des vols annulés dès lundi

De nombreux voyageurs sont inquiets face au conflit de travail chez Air Transat. La compagnie aérienne a indiqué qu'elle commencera à annuler des vols dès lundi en raison de la menace de grève des pilotes à compter de mercredi.

Pourquoi commencer à annuler des vols avant le début de la grève? Que faire si notre vol est concerné? Avons-nous droit à des compensations? Doit-on annuler nous-mêmes notre vol si on a un voyage de prévu dans les prochains jours? Et si on part, y a-t-il des risques de ne pas pouvoir revenir?

Les questions entourant les impacts de ce conflit de travail sont nombreuses.

Écoutez Jacob Charbonneau, directeur de Volenretard.ca, y répondre au micro de Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos.

