Économie
Des vols annulés dès lundi

Conflit de travail chez Air Transat: quoi faire si vous avez un voyage de prévu?

par 98.5

0:00
11:59

Entendu dans

Radio textos

le 8 décembre 2025 11:06

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Conflit de travail chez Air Transat: quoi faire si vous avez un voyage de prévu?
Les avions d'Air Transat pourraient être cloués au sol cette semaine en raison d'un conflit de travail avec les pilotes. / La Presse Canadienne

De nombreux voyageurs sont inquiets face au conflit de travail chez Air Transat. La compagnie aérienne a indiqué qu'elle commencera à annuler des vols dès lundi en raison de la menace de grève des pilotes à compter de mercredi.

Pourquoi commencer à annuler des vols avant le début de la grève? Que faire si notre vol est concerné? Avons-nous droit à des compensations? Doit-on annuler nous-mêmes notre vol si on a un voyage de prévu dans les prochains jours? Et si on part, y a-t-il des risques de ne pas pouvoir revenir?

Les questions entourant les impacts de ce conflit de travail sont nombreuses.

Écoutez Jacob Charbonneau, directeur de Volenretard.ca, y répondre au micro de Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos

Pour plus de détails, consulter son site web.

